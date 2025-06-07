TPBL季後賽》蔣淯安做好情緒管理 率夢想家續命

夢想家背水一戰，蔣淯安（中）飆出全場最高33分火力，率隊擊敗海神開胡。 （夢想家提供）

獨攬33分 扳倒海神開胡

〔記者粘藐云／高雄報導〕命懸一線的福爾摩沙夢想家，昨在當家一哥蔣淯安砍全場最高33分帶領下，以106：92擊敗高雄海神，在TPBL季後賽系列賽追成1：3，兩隊明天下午5點將在夢想家主場再度交鋒。

夢想家在這系列賽苦吞3連敗，昨全隊將士用命，團隊命中率高達5成，三分球31投12中，蔣淯安攻下33分、9籃板，霍爾曼19分、13籃板。夢想家主帥皮爾曼認為，畢竟這是一定得贏下來的比賽，球員也有打出季後賽該有的強度，把戰術執行得很好。

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蔣淯安昨挺身而出幫助球隊，尤其進攻表現強勢24投12中，包含5記三分彈，他說：「上一場顧慮比較多，現在把心態調整好，也把自己的特色打出來，但當然還是以團隊為主，一個人是不可能打贏對方5個人。」

掛心女兒 仍率隊踢館成功

不過，蔣淯安近期家庭、球場兩頭燒，女兒因為病毒感染發燒住院，讓他相當擔憂，「現在找出發燒的原因，情況稍微控制住了，有比較安心一些，但這些都不是影響場上表現的藉口。」即便已追回一場，但夢想家仍以1：3落後，小安表示，目前一場一場做好準備，不會特別去想比數。

海神昨失去準星，團隊命中率僅37.8%，三分球熄火38投僅8中，于煥亞砍下全隊最高21分、2助攻，克雷格18分、8籃板。海神主帥費雪認為，球隊前24分鐘打得不理想，給對方太多空檔，也有很多進攻籃板沒掌握，「感覺是我們自己沒準備好，雖然下半場狀態有回升，但季後賽是要48分鐘都得上緊發條，只有下半場打得好，是不足以贏球的。」

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