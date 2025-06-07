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又是哈里伯頓 溜馬壓哨0.3秒逆轉勝

2025/06/07 05:30

溜馬哈里伯頓（右）再度扮演溜馬救世主，最後0.3秒一記中距離跳投翻轉戰局。（路透）溜馬哈里伯頓（右）再度扮演溜馬救世主，最後0.3秒一記中距離跳投翻轉戰局。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA總冠軍賽過去共有182次最後3分鐘落後9分以上，落後球隊一定輸球，直到昨天才有奇蹟降臨，溜馬眾將展現不放棄的精神，再靠一哥哈里伯頓於最後0.3秒投進翻轉戰局的中距離跳投，最終以111：110逆轉雷霆，總冠軍系列賽取得1：0領先。

倒數3分鐘奇蹟發生

爭霸開紅盤

溜馬昨上半場發生19次失誤，只落後雷霆9分，主帥卡萊爾就鼓勵球員，「失誤如此多，才落後9分，一定有辦法追回來！」只是，溜馬第四節面臨最多15分落後，甚至最後倒數3分鐘還差9分，自1971年以來，共182次在總冠軍賽最後3分鐘落後9分以上全部輸球收場，想不到溜馬完成令人難以置信的逆轉秀。

溜馬包括此仗，迄今季後賽5度完成落後15分以上還能逆轉戰局的紀錄，當中有4次是靠哈里伯頓投進關鍵一擊。攻下14分、10籃板、6助攻的哈里伯頓指出，失誤那麼多，想贏球真的不容易，但比賽沒結束都有贏球機會。

溜馬欣喜若狂慶祝，雷霆最悶球員是年度MVP「SGA」吉爾吉斯亞歷山大，他攻下38分，卻在倒數11.1秒出手落空，導致球隊遭逆轉，而他今年季後賽共12場得分30+，超越杜蘭特成為隊史第1人也就不值得慶祝。SGA坦言，「溜馬給我們上了一課。」

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