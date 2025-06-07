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法網》4盤沒打完 艾卡拉茲挺進決賽

2025/06/07 05:30

穆塞蒂（右）因傷退賽，艾卡拉茲上前致意。（路透）穆塞蒂（右）因傷退賽，艾卡拉茲上前致意。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲在法國網球公開賽男單4強戰後來居上， 4：6、7：6（7：3）、6：0、2：0領先時，單手反拍的義大利第8種子穆塞蒂因傷退出，讓西班牙第2種子連2年晉級紅土大滿貫決戰，週日尋求衛冕。

莎巴蓮卡決戰高芙

球后莎巴蓮卡歷經3盤激戰，7：6（7：1）、4：6、6：0力退波蘭衛冕者史薇泰克，白俄羅斯頭號種子首闖法國網球公開賽女單冠軍戰，也斬斷3連霸的「紅土女王 」26連勝紀錄，今晚決戰強碰美國第2種子高芙。

「非常高興能在法網擊敗她。這令人難以置信，我為此感到自豪。」莎巴蓮卡決勝盤橫掃6局，終結4冠后小史在巴黎羅蘭加洛斯成名地的連莊希望，也繼2016年（澳網、法網、溫網）的美國小威廉絲之後，成為首位連3項大滿貫（2024年美網、2025年澳網、法網）都躋身單打決戰的女將，「此役相當關鍵，感覺就像決賽，但我知道任務還沒完成，週六必須全力以赴，拿出最佳狀態為冠軍而努力。」

擅長硬地作戰的莎巴蓮卡，大滿貫3冠來自2023年、2024年澳網衛冕，還有去年美網，這是她自2023年法網4強止步後，頭一回躋身紅土大滿貫壓軸，「因為大家都說這不適合我，然後就沒信心了。這幾年我的水準不斷提升，現在站上紅土非常自在，也能享比賽，若拿冠軍更加意義非凡。」

至於21歲高芙速戰速決，6：1、6：2馴服排名361的地主外卡大黑馬布瓦松，自2022年重返決戰，她期許汲取3年前不敵史薇泰克的教訓，如今面對來勢洶洶的莎巴蓮卡能夠勝出，成為2015年小威以來首位法網封后的美國人。

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