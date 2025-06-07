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鷹捕有麻煩 陳晨威不留情開盜

2025/06/07 05:30

陳致嘉（記者陳志曲攝）陳致嘉（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿昨逮中台鋼雄鷹鐵捕張肇元的傷退，對替補捕手陳致嘉瘋狂盜5次，陳晨威和林立在5局下的2盜帶動3分大局攻勢一舉翻轉戰局，加上先發洋投魔神樂繳出7局掉1分好投，終場以7：1奪下2連勝，超車味全龍攻上前3名的A段班。

猿隊林立猛打賞，還跑出2次盜壘。（記者陳志曲攝）猿隊林立猛打賞，還跑出2次盜壘。（記者陳志曲攝）

陳致嘉替補遭5盜 吞慘紀錄

猿隊陳晨威單場雙安，連續安打場次推進到29場。 （記者陳志曲攝）猿隊陳晨威單場雙安，連續安打場次推進到29場。 （記者陳志曲攝）

台鋼靠菜鳥外野手高聖恩在3局上的連續2場開轟，率隊先馳得點，但先發投手吉田一將在下半局就遭扳平，5局下更是比賽轉捩點，盜壘阻殺率4成55的鐵捕張肇元被陳晨威的揮棒不慎打傷手部退場，替補的陳致嘉緊急接替，卻遭樂天無情的5次盜壘伺候，成為史上單場被盜壘最多次的替補捕手。

樂天總教練古久保健二不認為是更換捕手的破綻，「一開始我們的跑者都沒上壘，換捕手後才有比較多人上壘，盜壘戰術因而變多一點。」談到盜壘成功的關鍵，古久保僅說，賽前跑壘教練有提供情報給選手，「這是選手確實執行戰術的結果。」

光速神威連29場安打

猿戰績衝上第3

「光速神威」陳晨威單場雙安，外帶1次盜壘成功，他已連續29場敲安，距離2015年郭嚴文保持的連33場中職紀錄，僅差4場，古久保坦言，這紀錄對陳晨威多多少少會有壓力，成全他去挑戰，「他狀態是真的很好！」

樂天先發洋投魔神樂遭先馳得點，最終7局僅被敲3支安打，送出5次三振，失掉1分，奪下本季第6勝，跟威能帝、後勁並列勝投王。看見隊友單場5盜的猛烈速度戰，魔神樂也直言讓投手很有壓力，「一上壘就有可能攻佔得點圈。」

魔神樂跟威能帝組成的王牌「左右護法」，成為樂天快速攻上A段班的關鍵。魔神樂表示，他跟威能帝經常互相支持，包括其他投手也是，大家都共同要為球隊拿下更多勝利。

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