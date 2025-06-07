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林安可準完全打擊 把龍踢落第4

2025/06/07 05:30

林安可只差一壘安打就能達成「完全打擊」。（記者陳逸寬攝）林安可只差一壘安打就能達成「完全打擊」。（記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／天母報導〕在林安可「準完全打擊」帶動下，統一獅昨以7：4力克味全龍，也讓龍隊主砲吉力吉撈．鞏冠8、9局連續開轟無效，獅隊拿下連勝續坐上半季王位，但第2名則從龍隊換成中信兄弟，雙方僅1.5場勝差。

獅隊昨起作客龍隊3連戰，賽前僅1場勝差，龍隊輸球後還因勝率微幅落後昨贏球的樂天桃猿，排名落居第4，只差「獅王」2場勝差。這種上半季進入尾聲仍4隊互咬的刺激景象，就連龍隊教頭葉君璋也坦言沒見過，但他強調「可以說少見，但對我們來說都一樣，還是要想辦法贏下來。」

布雷克PitchCom初體驗

投出7局優質先發

只是昨結果讓葉總失望，先發投手艾璞樂生涯單場首次挨3發全壘打，包括陳傑憲和林安可在5局上的「背靠背」全壘打，以及6局上林子豪陽春砲。賽後掛著笑容的則是獅隊總教練林岳平，他表示先發投手布雷克之前對龍隊2場先發都吞敗後做出修正和改變，昨首次使用PitchCom在投球，「節奏上和配球上有些不一樣」，才能繳出7局失1分好投。

打線方面的功臣則是林安可，2局上首打席獲保送後，在下一棒二壘安打奮力跑回本壘得到第1分，接下來3打席依序敲出三壘安打、全壘打和二壘安打，9局上最後一次打擊機會擊出左外野飛球遭接殺，只差1支一壘安打就能達成「完全打擊」。林安可則表示對紀錄沒有想太多，最後一打席仍抱著「把球打得愈遠愈好」的心態，也認為上半季進入尾聲的每一場比賽都很重要，盡量多贏幾場。

龍隊得分都靠全壘打，包括郭天信在7局下的陽春砲，以及吉力吉撈在8局、9局各來一發陽春砲和兩分砲。吉力吉撈和林安可都以7發全壘打並列第2，努力追趕台鋼雄鷹魔鷹的12轟。

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