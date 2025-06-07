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陳傑憲噤聲 開轟手勢訴情

2025/06/07 05:30

陳傑憲本季第3轟出爐，繞壘時擺出噤聲手勢。 （記者陳逸寬攝）陳傑憲本季第3轟出爐，繞壘時擺出噤聲手勢。 （記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／天母報導〕儘管最近思緒有點亂，統一獅隊長陳傑憲昨5局上轟出本季第3號全壘打，一棒先緩解近來壓力，繞壘時的噤聲手勢也似乎透出弦外之音，至於月底是否赴美為芝加哥白襪「台灣日」開球，總教練林岳平交由他本人決定。

陳傑憲近來因為失言風波、季中赴美開球等爭議，餅總都看得出他的壓力寫在臉上，「先從上次俚語的發言，再到這次事件，對他近期的思緒造成混亂，那難免會影響到球賽。」自去年底12強賽成為國民英雄後，陳傑憲雖然名利雙收，但一舉一動都被放大檢視，兩次事件也都跟他的發言有關。

赴美開球引爭議

餅總尊重他決定

昨擔任先發3棒左外野手，陳傑憲賽前並未接受媒體訪問，開打後的前兩打席雖未敲安，但5局下從龍隊先發投手艾璞樂手中開轟，也是繼4月5日、5月1日之後的本季第3度將球送到牆外。

若陳傑憲按計畫赴美，勢必缺席補賽週目前28、29日兩場賽事，此事仍由球團、經紀公司和邀請單位持續討論中，餅總也說：「要不要去，由傑憲本人決定」。

「台灣日」成為近來熱搜關鍵字，現任頂新和德文教基金會棒球總監的張泰山也應雙城隊之邀，在9月19日擔任開球嘉賓，味全龍球團也獻上祝福、盼他開出好球。

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