兄弟飆分派對 賞悍將第30敗

兄弟許基宏敲出本季第7轟。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信兄弟昨火力全開，全場狂掃14安，包括許基宏陽春砲，最終中信就以11：3大勝富邦悍將，加上同日味全龍輸球，中信勝率5成56排名爬上第2，富邦苦吞4連敗，勝率只剩2成86，與榜首統一獅勝差多達13場，成為全聯盟首支30敗的球隊，上半季淘汰指數減為5，最快下週二宣告無緣爭奪上半季冠軍。

黃博多（記者塗建榮攝）

富邦隊長張育成在4月中因撲壘造成左肩拉傷，6月1日才回歸一軍，結果只打2場，昨又因右手肘不適高掛免戰牌，他自去年7月以選秀狀元之姿加盟富邦，至今因傷缺陣39場，球隊戰績12勝27敗、勝率3成08，他出賽則為21勝36敗1和、勝率是略高的3成68。

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中信前兩局就靠猛烈攻勢灌進8分，8局上許基宏臨去秋波轟陽春砲，本季第7轟出爐，近5戰狂敲4轟，目前與多人並列聯盟全壘打排行榜第2名。

開賽兩局打8分

黃博多快意6勝

中信洋投黃博多繳6局失1分優質先發，拿下本季第6勝和單場MVP，目前與其他3名洋投並列聯盟勝投榜首，今年來台他對富邦先發3場全勝，對戰防禦率僅1.00，他說，對富邦並沒有特別不同的策略，對每隊都一樣，照著自己的投球節奏，想盡辦法解決打者，結果都還不錯。

側投的黃博多職業生涯對左打的被打擊率偏高，他坦言，發現各隊對戰，先發打線都會擺比較多的左打，平常他在牛棚或上場比賽，都會試著調整怎麼對付左打，棒球就是不斷調整的運動，這很重要。

中信當家游擊手江坤宇昨2局上被富邦先發洋投力亞士砸中左手臂提前退場，隨後送醫檢查，總教練平野惠一坦言，江坤宇左手臂腫脹，很擔心他的狀況，至於今天能否上場還要再觀察。

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