美美回來了 許基宏3轟鬧新莊

兄弟許基宏轟出個人新高單場3響砲，連4打席開轟追平聯盟紀錄。 （記者陳逸寬攝）

連4打席開轟 賞悍將5連敗

兄弟鄭浩均復出首戰先發5局，在隊友強大火力支援下奪勝。 （記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕「你回來，我用力打！」中信兄弟昨晚在11600人滿場的「新莊城堡」撒野，其中許基宏轟出生涯首次單場3響砲，歡迎先發投手「美美」鄭浩均暌違598天的一軍登板，更助他拿下相隔630天的一軍勝投，兄弟以12：2拿下2連勝，也讓富邦悍將苦吞5連敗。

中信前天大勝悍將後，昨再以大比分贏球，總教練平野惠一除了大讚許基宏的好表現，也對鄭浩均能拿下勝投感到欣慰，「這是他一軍久違的登板，復健過程是旁人無法想像的辛苦，可以看到這個結果，很為他開心。」

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鄭浩均暌違598天登板

原本同為1997年出生的土投先發對決，因大雨讓比賽延至6點15分才開打，富邦先發投手陳仕朋用70球撐完2局後，被敲出3支全壘打失8分退場，鄭浩均則以69球投完5局僅被敲1安失1分，退場擁有11分的領先優勢。

鄭浩均生涯初登板就是2022年9月24日在新莊球場，他說：「就很妙，我的初登板在新莊，復出第1場也在此。」平野也對鄭浩均在新莊投球的模樣印象深刻，「我來台灣第一次看到美美投球，就是在這球場。」

2023年是鄭浩均第一個中職完整賽季，出賽21場拿下9勝5敗、防禦率3.02，獲得新人王，只是季後他就因右手肘韌帶舊傷復發進行韌帶重建手術，直到本季經過6場二軍復健賽調整，才於昨重返一軍舞台。

許基宏連3打席開轟，單季第10轟達成，連4打席開轟更追平中職紀錄，且單場貢獻5分打點，他笑說也不知道最近為何手感這麼好，只是做好每天該做的功課而已。張仁瑋2局上的本季第2轟也很吸睛，至於前天挨球吻的江坤宇則在9局上登場代打。

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