高聖恩一個漏接 英雄讓給陳晨威

雄鷹高聖恩（左）10局下漏接關鍵飛球。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕昨桃園鷹猿戰出現戲劇性一幕，延長賽10局下樂天桃猿反攻，2出局三壘有人，陳晨威擊出中外野強勁飛球，眼見台鋼雄鷹中外野手高聖恩就要接到球，結果球彈出手套形成三壘安打，下一棒成晉擊出再見安打，最終樂天以7：6氣走台鋼，豪取主場9連勝。

猿隊陳晨威10局下敲出關鍵三壘安打，追平比數。（記者陳志曲攝）

10局上潛在MVP

下半局風雲變色

過去兩場開轟的高聖恩，昨賽前受訪時表示最需要加強的是外野守備，此役他敲雙安並在10局上擊出超前的高飛犧牲打，原本是單場MVP潛在得主，沒想到下個半局沒能確實接到陳晨威強勁飛球，讓對手追平，樂天總教練古久保健二坦言，「那球感覺上應該接得到。」陳晨威更直言，「我以為接到了，只差一拍。」

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接著，成晉擊出再見安打終結比賽，這也是他生涯第2支再見安打，「當時沒有好球、3壞球，我看高聖恩第一時間判斷沒有很好，他可能想說陳晨威會先等1球，不會積極攻擊，結果高聖恩起步慢半拍再去追球，最後沒掌握到球。」

陳晨威首局首打席擊出內野安打，將個人連續安打場數推進到30場，繼續叩關2015年郭嚴文締造的聯盟紀錄33場，10局下他敲三壘安打追平比分價值連城，本季第2度獲選單場MVP。

陳晨威連30場安打

成晉再見安

陳晨威說，當然知道大紀錄擺在前方，會有莫名又無形的壓力，若前面打席沒敲安就會變得比較緊繃，比賽中敲安才能放鬆正常發揮，挑戰紀錄真的非常不容易。

當然，樂天全隊都知道陳晨威要挑戰郭嚴文大紀錄，他笑說，「龍貓教練（樂天首席兼打擊教練曾豪駒）比較白目一點，常會提醒我，例如說現在20場囉，要挑戰21場囉，故意這樣講，哈哈。」

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