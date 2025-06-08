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美甲獅屠龍 MVP該給球探夫婦

2025/06/08 05:30

飛力獅解決手指破皮問題，以7局優質先發奪勝。（記者林正堃攝）飛力獅解決手指破皮問題，以7局優質先發奪勝。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅球探吳國豪的美甲師太太幫忙做「指甲光療」，為先發洋投飛力獅神奇改善手指破皮問題，昨對味全龍猛飆7局無失分好投，率隊以3：2狂掃3連勝穩居上半季龍頭，今晚在天母球場力拚對龍軍3連戰橫掃。

陳傑憲首打席敲出生涯第43支三壘安打。（記者林正堃攝）陳傑憲首打席敲出生涯第43支三壘安打。（記者林正堃攝）

飛力獅做光療

飛力獅特製美甲。（記者龔乃玠攝）飛力獅特製美甲。（記者龔乃玠攝）

續航7局無失分

飛力獅初登板以連續3場19局無失分之姿華麗亮相，卻因扣球會摳到大拇指背面，5月常投到手指爆血、球褲滿是血，特別是上月31日僅投4局，對牛棚深度不夠的獅隊來說是一大負擔，一度讓總教練林岳平審慎評估換人的可能。

餅總曾想過塗抹透明藥劑的方式，讓飛力獅的手指背面變硬，但效果有限，就在教練團苦惱之際，吳國豪獻技，由太太幫飛力獅透過光療修整指甲，讓指緣更加光滑，減少指甲刺進皮肉的可能性。

昨是戴上特製指甲的初亮相，化身「美甲獅」的飛力獅對味全威風八面，勇奪本季第4勝，重新回到洋將輪值的競爭行列。飛力獅滿懷感恩地說，「很感謝吳國豪夫婦，還特別到球場幫我做指甲，我打算每2週就做一次！」

林岳平表示，飛力獅之前的問題不是只有破皮，而是肉被指甲撕開，非常疼痛，一旦改善這個問題，他會是很耐投的投手，「這場的MVP是吳國豪夫婦，請總經理發獎金給國豪。」

味全被封鎖到8局下2出局，一度靠游擊許哲晏平凡的內野高飛球漏接失誤連趕2分，追至1分差，最終仍無法突破終結者陳韻文，他以1.1局無失分拿下生涯生涯第163次救援成功。

獅隊長陳傑憲首局擊出生涯第43支三壘安打，超越王勝偉和周思齊，獨居史上第4多。

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