TPBL季後賽》16次互換領先 國王殺抵冠軍戰

國王4連勝橫掃戰神，晉級總冠軍賽，林書豪（中）忘情抱住曼尼高慶祝。 （記者廖振輝攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北國王昨在TPBL季後賽首輪第4戰，靠32歲後衛李愷諺燃燒39分鐘貢獻全場最高22分，加上一哥林書豪進帳16分，終場以101：93逆轉台北戰神，4勝0敗率先闖進總冠軍賽，將坐等夢想家與海神之間的贏家。

國王前兩戰都以超過20分差大勝，前役靠6人得分超過雙位數取得聽牌優勢，但昨晚卻打得辛苦，全場雙方16次互換領先，國王克服最多11分落後，在末節逼出戰神多達7次失誤，單節打出26：14的攻勢，讓對手提前放暑假。

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橫掃戰神

李愷諺22分居首功

去年榮獲總冠軍賽最有價值球員的李愷諺，本季受傷勢影響，例行賽僅出賽23場，平均貢獻8.6分，昨在關門戰扮演重要角色，19投8中，包括4記三分彈，拿下22分、6籃板、4助攻，另有2次抄截。他表示，「目前身體狀況應該是整季最好的，因為例行賽尾聲賽程較密集，練習沒有太多對抗的機會，感謝教練團願意讓我藉由比賽調整。」

總冠軍賽首戰將在16日登場，林書豪透露，並未太關注海神與夢想家的系列賽，但兩隊實力都不容小覷，「我們不能選對手，但兩隊各有特色，都是很強的球隊，必須尊重他們。」

國王人馬

囊括年度GM、主帥

國王昨賽前就有好消息，總經理毛加恩榮獲TPBL本季年度經理人，也是自2021年5月上任以來首度獲得年度GM，他將榮耀歸功給團隊；美籍主帥萊恩則抱走年度教練，繼2023年在PLG時期後再度獲得肯定，他表示，「很開心獲得認可，我們最大的目標是拿下總冠軍，感謝球員願意讓我指導他們，我執教的目標就是幫助球員成長。」

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