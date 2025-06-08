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TPBL季後賽》戰神末節失江山 陳文宏落淚

2025/06/08 05:30

國王李愷諺（左）與戰神陳文宏近身攻防。（記者廖振輝攝）國王李愷諺（左）與戰神陳文宏近身攻防。（記者廖振輝攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台北戰神昨在季後賽首輪遭新北國王橫掃出局，在TPBL元年首季畫下句點，總經理林祐廷仍以團隊為榮，表示這是一個可以接受的結局。

戰神例行賽與桃園雲豹、新北中信特攻都是16勝20敗，靠著對戰優勢及季後挑戰賽最終戰驚險擊退雲豹晉級，季後賽面對例行賽龍頭國王前兩戰都以大比分輸球，回到和平籃球館希望力挽狂瀾，昨在背水一戰打了3節好球，可惜末節關鍵時刻失誤過多功虧一簣。

戰神總經理林祐廷指出，球隊去年闖進總冠軍賽，本季也以冠軍為最大目標，雖然沒達成但都是過程的一部分，「球隊建立文化不容易，我們前兩場打得不夠好，後面這兩場雖然輸了，但我看到球隊的拚勁，這是非常好的結局，雖然不是最完美的，卻是我可以接受的結局。」

陳文宏首節就轟進3顆三分彈獨攬15分，一度幫助戰神帶著54：51領先進入下半場，昨遭淘汰後不禁落下男兒淚，他說，「輸了還是很難過，因為輸了賽季就結束了，還想跟大家一起走下去，但沒想到就這樣結束了。」

選秀狀元雷蒙恩本季抱走年度新人王，但第4節犯滿畢業，全場只拿下3分，他表示，很遺憾在關鍵時刻無法幫助球隊，在休賽季會改進自己不足之處，下季希望能成為球場上最出色的球員。

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