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台灣國際田徑賽》吳政諺400破全國 激起46秒亞運野心

2025/06/08 05:30

吳政諺打破由陳傑保持10年的男子400公尺全國紀錄。（田協提供）吳政諺打破由陳傑保持10年的男子400公尺全國紀錄。（田協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣好手昨在台灣國際田徑公開賽佳績頻傳，除了吳政諺在男子400公尺決賽以破全國紀錄的46秒31摘下銅牌，張博雅、劉立琳、胡君微、鄭歆瑩在女子400公尺接力也將高懸31年的全國紀錄送入歷史，獲得銅牌。

台灣師大的吳政諺在4月全大運才以46秒64躍居歷年第4傑，昨更一舉打破由陳傑保持10年的全國紀錄46秒35，讓台北田徑場歡呼聲四起，南韓申珉圭以46秒06奪金，越南陳廷山46秒18披銀。

儘管締造新猷，但吳政諺自認成績還能更好，也希望未來能在國際賽有所表現，證明台灣的競爭力，他透露，教練蔡於儒的提點下，讓他在觀念、想法有所改變，加上重質不重量的新練法，也有助於提升成績。

吳政諺接下來將參加泰皇盃，這也是他生涯首度出國比賽，希望能達到名古屋亞運參賽標準46秒整，再進一步將全國紀錄往上堆高。

女子400接 改寫全國紀錄

由張博雅、劉立琳、胡君微、鄭歆瑩組成的亞仕生醫隊，在女子400接合力飆出44秒53，改寫高玉娟、陳淑珍、徐佩菁、王惠珍在1994年廣島亞運創下的全國紀錄44秒58。

張博雅衝線後開心地與隊友慶祝，她表示，其實在100公尺跨欄決賽只拿第6名讓她很失望，但教練王國慧提醒她還有接力賽要比，她笑說：「心情起伏真的很大，從好失落變得好開心！」劉立琳、胡君微和鄭歆瑩也一甩在個人項目失利的不如意，在締造新猷後都興奮不已，笑說是完成復仇。

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