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5局KO魔力藍 兄弟掃平悍將

2025/06/09 05:30

兄弟羅戈12次三振，創生涯單場最多。 （記者陳逸寬攝）兄弟羅戈12次三振，創生涯單場最多。 （記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕「金控大戰」前2戰海灌23分大勝，中信兄弟昨天作好拉鋸戰的準備，最終仍在5局上猛攻5分，連續3戰KO對方先發投手，終場以8：3重挫富邦悍將，在3戰合計30911名觀眾的新莊系列賽華麗橫掃，以1.5場勝差緊咬統一獅。

悍將魔力藍5局被KO。（記者陳逸寬攝）悍將魔力藍5局被KO。（記者陳逸寬攝）

羅戈12次三振 生涯最多

中信系列賽前2戰花2局就取得8：0的大幅領先，昨前4局戰成2：1，第5局才突破魔力藍，單局4支安打外帶3次四壞KO對手。富邦系列賽3戰先發投手僅投10.2局狂掉25分，個性溫和的魔力藍，昨退場後罕見在休息室通道怒砸手套，輪值籠罩在低迷氛圍。

富邦今年5月2-4日被統一獅橫掃，上週「金控大戰」又被中信橫掃，為富邦2017年入主中職以來，第1次上半季兩度在新莊3連戰系列賽遭橫掃。

同樣都是對上老東家，魔力藍投到沮喪退場，中信羅戈則威風八面、不留情面，先發6局被敲5支安打，從1至5局每局都至少2K，上演超級三振秀，全場12次三振破生涯單場最多紀錄，亦是本季中職單場最多三振紀錄。

羅戈倒吃甘蔗，開季3連敗後狂掃4連勝，他認為是隨著出賽場次越多，身體狀況越來越好，「這場我有更好的執行力，更好的控球，才有這麼好的結果。」

美中不足的是5局下三壘有人之際，羅戈眼鏡起霧導致身體動一下，被裁判抓投手犯規，免費奉送1分，但不影響對戰富邦首勝，羅戈並未意識對老東家表現特別好，「面對每一隊，我都用一樣的態度比賽。」

中信總教練平野惠一直言，全隊都知道對富邦是很重要的3連戰，希望將好表現延續到這一週。

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