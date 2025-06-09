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二軍沉潛歲月 林智平練就破壞力

2025/06/09 05:30

樂天桃猿老將林智平。（記者陳志曲攝）樂天桃猿老將林智平。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿昨一路落後，40歲老將林智平扛第四棒，2支二壘打讓球隊保有逆轉契機，隨著進入生涯第17個球季，在球隊攻擊線上不斷更換角色，卻都能恰如其分。

林智平2007年選秀會投身職棒時，球隊還叫做「La new熊」，而在Lamigo桃猿王朝時代，林智平多半擔任前兩棒或後段棒次，2014至2016年還蟬聯3季盜壘王。

快腿到扛中心棒次

林智平生涯前期給予球迷的印象是快腿，今年邁入不惑之年的他，近兩年則在球隊需求下擔綱中心棒次。本季的林智平3至5棒都打過，扛4棒時還有超過5成的長打率，前天本季首轟出爐，昨則在6局擊出二壘打，7局再補上2分打點二壘打，將比數追成4:7。

被問及職棒生涯前期到近幾年的轉變，林智平解釋：「不是轉型，而是讓自己的打擊比較有破壞性，比以往更細膩、更有想法的上去打擊。生涯前兩年比較屬於推進、發揮速度的角色，打到後面會變得比較吃虧，因為擊球品質就停留在那邊而已。」

2021年賽季，林智平出賽機會銳減，2023年甚至僅剩4場出賽，也因隔年重回一軍主力後打出好表現，讓他奪下東山再起獎。林智平透露，正是那段二軍沉潛歲月，讓他有了轉變。

而改變的關鍵，林智平提到，當時二軍執教的陳瑞振給了他方向，讓他更清楚該做的細節。

桃猿隊史上林智勝、王柏融、陳俊秀、朱育賢等主力第四棒相繼離隊，小一屆的小胖林泓育今年也控管出賽數，林智平因緣際會扛下責任棒。

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