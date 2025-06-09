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李凱威500出賽 猛打有憾

2025/06/09 05:30

味全龍李凱威猛打賞。（記者方賓照攝）味全龍李凱威猛打賞。（記者方賓照攝）

〔記者吳清正／台北報導〕昨天改打第5棒的味全龍李凱威，成為味全重返中職後，第1個達成500場出賽的球員，並打出單場3安猛打賞，終止連4場無安打的小低潮，可惜味全遭到逆轉，未能像率先達成500安時一樣贏球，讓李凱威感到有點遺憾。

終止連13打數無安打

李凱威賽後經由媒體告知，才知道自己達成500場出賽里程碑。李凱威表示，感覺有點不思議，因為任何里程碑紀錄，都必須長期保持良好的身體狀況和穩定表現，也要感謝葉君璋總教練，從新人球季就一直給他上場的機會。

原是前兩棒 改打第5棒

李凱威原本大多擔任1或2棒，昨天是本季第1次打第5棒，第2局打出全隊第1支安打，終止連4場、13打數無安打，在味全攻下2分的第6局再度敲安，並跑回超前分，味全第8局連失4分被超前，第9局李凱威再安打，把一壘跑者送上三壘，可惜攻勢未能延續。

李凱威表示，前幾場沒有能夠確實執行設定的打擊，昨天賽前針對擊球時間點做了一些修正，收到不錯的效果，而且在打不好時改變棒次，心情上也有不同的感覺。

李凱威4月16日成為味全重新組隊後達成500安的第1人，球隊也贏球，500場出賽未能再贏，李凱威表示，棒球就是這樣，永遠不知道結果會怎樣，對方也的確表現很好，下一場再討回來。

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