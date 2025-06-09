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陳晨威逼近大紀錄 張志豪點「破」玄機

2025/06/09 05:30

桃猿陳晨威（右）跑出內野安打，推進連續31場安打。（記者陳志曲攝）桃猿陳晨威（右）跑出內野安打，推進連續31場安打。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕樂天桃猿「光速神威」陳晨威昨連續31場敲安，超越中信兄弟張志豪的連續30場，獨居史上第3長。張志豪認為，陳晨威狀況很好，就差運氣而已，相信可以打破郭嚴文的聯盟紀錄。

兄弟張志相信桃猿陳晨威的連續場次安打，可以打破聯盟紀錄。（記者陳逸寬攝）兄弟張志相信桃猿陳晨威的連續場次安打，可以打破聯盟紀錄。（記者陳逸寬攝）

神威狀況好 就看運氣

張志豪在2016年從開幕戰起連30場安打，打破「鯊魚」鄭幸生的聯盟紀錄，原本也有機會挑戰郭嚴文非開季算起的連續33場，卻在當年5月22日遇上5局結束因雨裁定比賽的意外，最終只能停在30場。

即便被雨神斬斷大紀錄，張志豪並不會感到遺憾，他透露，當時目標就是打破鄭幸生的紀錄，達成後壓力就釋放不少，後續想法是能維多久就多久。他也說，開幕戰起連續30場敲安的紀錄在心中有一定的份量，因為真的很難突破。

開幕連30場安打被雨斷

延續連續安打的難度，張志豪認為是維持身體和打擊的狀況，「這2者的狀態有時會不同步，像打擊狀況好，身體前幾局就累了，必須想辦法維持身體狀態，才能持續出賽。當然，運氣也很重要。」

追逐紀錄期間開始蓄鬍

下巴留鬍鬚是張志豪的個人特色，他透露正是追逐紀錄期間留下的習慣，但也笑說當年的自己太迷信，「難道刮了鬍子就不會下雨了嗎？」

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