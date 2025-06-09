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高芙法網封后 近10年第一「美」人

2025/06/09 05:30

高芙歷經3盤激戰，生涯首奪法國網球公開賽女單冠軍。（法新社）高芙歷經3盤激戰，生涯首奪法國網球公開賽女單冠軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕21歲的高芙歷經3盤激戰，終以6：7（5：7）、6：2、6：4大逆轉白俄羅斯球后莎巴蓮卡，職業生涯首奪法國網球公開賽女單冠軍，也是近10年來美國第一人。

逆轉球后莎巴蓮卡

「這意義重大，我夢寐以求，前幾年就覺得這是最有希望奪冠的賽事之一。」高芙自2023年美國公開賽掄元以來，終於在巴黎羅蘭加洛斯攻頂圓夢，第2座大滿貫金盃到手，也是2015年小威廉絲之後首位贏得法網的美籍非裔球星，不但一掃3年前決賽慘敗給波蘭「紅土女王」史薇泰克的陰霾，也藉此鼓舞仍在政治動盪中掙扎的同胞們，「媽媽告訴我： 『努力贏得比賽，給人們帶來一些歡笑』。」

擅長防守反擊的第2種子高芙，自2022年重返紅土大滿貫壓軸，面對來勢洶洶的頭號種子莎巴蓮卡，頂住搶7拉鋸丟掉首盤的壓力，重振旗鼓連下兩城，激戰2小時38分鐘勝出，獨享255萬歐元（約8830萬台幣）冠軍獎金，「說實話，我沒想過能做到。上回在這裡輸球，也經歷了許多，很高興能回來，並贏得最重要的勝利。」

反觀莎巴蓮卡受到現場風勢影響，出現70次非受迫失誤，先盛後衰與法網首冠擦身而過，賽後頒獎時她情緒潰堤，數度哽咽坦言失利「令人心碎」，「這是我打過的最糟糕的決賽，我搞砸了，對團隊深感抱歉，但會更強勢回歸。」

辛納決戰艾卡拉茲

至於男單冠軍戰，則由被譽為「三巨頭接班人」的義大利球王辛納、西班牙第2種子衛冕者艾卡拉茲狹路相逢，新世代雙雄第12度交鋒，決定火槍手盃誰屬。

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