中職選秀》海歸派破蛋？布樁林家正、黃暐傑

林家正（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職選秀將於30日登場，由於今年欠缺高中大物選手，也尚無旅外球員表態參加，至今選秀星光相對黯淡，但擁有狀元籤的台鋼雄鷹積極關注林家正在內旅外選手狀況，且具大聯盟資歷的投手黃暐傑傷癒後準備進入牛棚階段，都仍是值得期待的海歸之星。

中職選秀重要時程和資訊

依照去年戰績，今年選秀順位依序是台鋼、富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一獅和中信兄弟，報名至19日中午12點截止，16日則先舉行新人測試會。各隊都已針對選秀開會討論，近4年第3度獲狀元籤的台鋼球團策略最受注目。

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黃暐傑（資料照）

台鋼在2022年隊史首次選秀挑選高卒內野手曾子祐當狀元，隔年拿第1指名旅美野手林子偉和樂天桃猿進行世紀交易，去年抽中第2順位的第1選擇是旅日野手吳念庭，今年是否再有「1指神操作」備受關注，像是能否打動去年12強賽爆紅的捕手林家正返台選秀？

台鋼心儀「家正婦」

台鋼領隊劉東洋表示：「旅外球員是每年選秀重要的戰力來源，了解他們的意願和現況，是我們身為第1順位球團，必須要做的準備功課。」包括林家正、劉致榮等旅美好手，或是旅日投手王彥程，台鋼都有透過不同管道和方式去進行了解。

對於擁有大批「家正婦」粉絲的林家正，劉東洋則認為若他能在這個時機點回來，「不只是對台鋼，對於整個中職環境，都具有實質助益和意義。」若從戰力面分析，目前台鋼捕手戰力相對欠缺，「球團看重他的溝通能力和領導特質，不只能安定投手，身為中線核心的捕手同樣也能穩定其他野手。」

黃暐傑準備展開牛棚

此外，身為台灣第15位升上大聯盟的球員，31歲右投黃暐傑的返台意向也受到關注，去年季後遭海盜釋出後就在台北進行復健和訓練，需復診時才會回到美國。儘管實力無庸置疑，但黃暐傑曾於2023、2024年兩度手肘動刀，中信投手教練王建民直言不了解他的狀況，也沒有投球影片可做判斷依據，而黃暐傑所屬展逸國際經紀公司則指出，目前他準備展開牛棚，尚未決定是否參加中職選秀。

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