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中職選秀》高中好手缺貨 前兩輪完銷？

2025/06/10 05:30

劉承佑（資料照）劉承佑（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職選秀30日登場，一般評估今年高中、大學和甲組成棒球員沒有太多好手報名，加上旅外球員可能掛零，被視為「選秀小年」，平鎮青棒總教練吳柏宏直言，他在青棒帶隊十幾年，今年沒有太多突出的高中選秀球員，確實很少見。

張育豪（記者林正堃攝）張育豪（記者林正堃攝）

過去幾年，應屆高中球員投入中職季中選秀相當熱絡，每年經常多達數十人，職棒球團首輪指名的大物也不少，是重要人力庫。去年率台灣隊奪U18亞青賽冠軍的吳柏宏對目前青棒生態瞭若指掌，他指出，近年中職選秀高中好手普遍都能在前4輪獲球團青睞，但今年可能前兩輪挑完，就沒有出色的高中球員可選，素質比較平均，該有的水準都有，只是沒有特別出色的好手。

哀宥宇（資料照）哀宥宇（資料照）

吳柏宏︰10幾年來罕見

今年選秀前兩輪的高中潛力股，吳柏宏點名投手哀宥宇、邱立璿，捕手江庭毅、張育豪和外野手劉承佑，他強調，野手缺乏大砲型打者，投手雷皓博和蘇嵐鴻可能等待旅外機會，暫不考慮選秀，所以中職各隊真的不好選。

球探︰大學、甲組也缺好貨

去年有近10位高中畢業球員旅美日，也讓今年少數條件好的高中球員選擇觀望，等待旅外機會。有球探透露，目前大學和甲組成棒也沒有太多「好貨」，各球團可能挑完前兩輪就不知道怎麼選了。

洪總︰重點是球員心態

無論選秀大年或小年，台鋼雄鷹總教練洪一中都認為這都不重要，重點是球員心態，進職棒後態度好不好、想不想拚才是關鍵，有的人球技不錯但不夠自律也沒用，「高中球員進來如果覺得自己還年輕，還有時間等你成長就慘了，這環境很現實，現在職棒25歲就不年輕了啦。」

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