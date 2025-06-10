中職選秀》不只挑即戰力 平野︰要兼顧未來

平野惠一（資料照）

〔記者羅志朋、倪婉君／連線報導〕去年中信兄弟拿下總冠軍，今年選秀在最末順位，策略相對被動，中信總教練平野惠一指出，無法明講補強方向，以免讓其他球隊知道，能說的是，選秀要看的不只是即戰力，還要兼顧未來。

儘管今年順位最末，中信教練團早在近2個月前就展開選秀會議，投手教練王建民就說：「早就開始討論。」只是至今都沒有旅外球員表態參選，王建民也不諱言，目前都沒有討論到任何旅外選手，「都以高中和大學這兩個方向去討論。」

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去年選秀中信在第3順位，一口氣指名11名球員為6隊最多，除了首輪挑平鎮高中外野手許庭輪，還有6名大學和城市隊投手，其中第2、3輪指名的伍立宸、陳冠穎，如今已成為黃衫軍牛棚主力，平野強調，現在論成敗還太早，仍要看他們之後的發展。

平野認為，中職FA自由球員市場相對封閉，有錢也不一定買得到球星，不像大聯盟道奇、洋基砸重金就能打造華麗陣容，所以選秀就很重要。

平野表示，球隊整理出現役球員年齡分布表，根據現有陣容再思考選秀要補強之處，其中內野主力有老化現象，選手一定會有黃金時期，過了巔峰表現就會下滑，如果只重視當下挑選即戰力，未來一定會面臨斷層問題，是他所不樂見的地方。

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