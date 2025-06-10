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中職今3地開打 陳晨威、後勁續戰紀錄

2025/06/10 05:30

陳晨威（資料照）陳晨威（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今天3地開打，明休兵1天後，週四起連4天又是3地開打，屆時戰績墊底的富邦悍將在大巨蛋重磅主場4連戰，「邦迷」會營造的何等觀賽氛圍?將是有趣的觀察指標。此外，樂天桃猿陳晨威和台鋼雄鷹洋投後勁，今天個人連續紀錄保衛戰，先為本週精彩戰況掀起第一波高潮。

後勁（資料照）後勁（資料照）

自4月19日出戰統一獅4打數1安打起，陳晨威踏上了挑戰連續安打場次紀錄的旅程，他受訪時曾坦言「真的不容易」，表達出每場比賽面對不同對手，敲安前心態難以放鬆的難處。

神威闖關 要先過伍鐸

前天主場面對台鋼雄鷹，陳晨威首局首打席就跑出內野安打，將個人紀錄推進到31場，和前兄弟象「盜帥」林易增並列史上第2。猿隊今先主場出戰味全龍，休兵1日後作客洲際和中信兄弟2連戰，陳晨威今要先過資深洋投伍鐸這關，後天才有機會挑戰郭嚴文2015年創下的聯盟單季連33場安打紀錄。

後勁距嘟嘟障礙還有5場

去年自樂天轉戰台鋼、從「豪勁」改名「後勁」之後，已經跨季16連勝，超越前La new熊洋投強森，獨居史上第2，距離潘威倫的跨季21連勝聯盟紀錄還有5場之差。

更難能可貴的是，後勁同時擁有連16場優質先發紀錄（包含無關勝敗），幾乎是台鋼的勝利保證。後勁上週未輪值對前東家桃猿，休息9天後今面對前一系列戰對富邦3連戰海灌31分的中信兄弟兇猛打線，將是嚴苛考驗。

猿、悍迎6連戰地獄週

昨聯盟公告補賽週賽程，已賽44場並列最少的樂天桃猿、富邦悍將，補賽週將面臨6連戰考驗。

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