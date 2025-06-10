玉山盃》再見強迫取分 東縣淘汰高市

台東縣李彥霆再見強迫取分建功。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕台東縣和高雄市打出今年玉山盃青棒賽第1場延長到第9局的比賽，台東縣8局下連趕4分，9局下李彥霆觸擊形成再見強迫取分，7：6逆轉淘汰高雄市。台東縣今天將再戰花蓮縣，爭取敗部復活的機會。

今再戰花縣 爭敗部復活

正規7局兩隊打成2：2，延長賽跑者先站上一、二壘，8局上高雄市靠著失誤、暴投和張育豪的安打連得4分，6：2領先，眼看大勢已定，但是台東縣沒有放棄，8局下古哲勳和林顗勳安打各扳回1分，2出局後楊益代打攻下2分追平比數，比賽再度延長。

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9局上高雄市1出局攻佔滿壘，台東縣換上左投曾睿豪救援，連續讓高雄市打出沒有作用的滾地球，力保不失分，下半局台東縣同樣1出局攻佔滿壘，李彥霆偷點到三壘線邊，高雄市捕手張育豪接球轉身未能觸殺到三壘跑者而結束比賽。

台東縣總教練陳峰岳表示，楊益追平比數的安打是全場最關鍵的一擊，其實他的近況並不好，有提醒他鎖定直球攻擊，並把球棒握短一點。楊益表示，8局上捕手發生失誤後，心情受到影響，他覺得下半局可能換代打，就開始在場邊揮棒熱身，感謝教練仍然信任他。

滿壘解危 花縣力克宜縣

花蓮縣吳彥諺第7局打出致勝安打，7局下高一投手李承洲化解無人出局被攻佔滿壘的危機，3：2力克宜蘭縣。花蓮縣總教練劉義傳表示，第7局無人出局滿壘的狀況能夠守下來，對選手是很寶貴的經驗，尤其是才高一的李承洲，對他的成長會有很大的幫助。

花蓮縣首戰就敗給台東縣，劉義傳表示，今天要討回顏面，兩隊誰的投手保送少、戰術能夠確實執行，就有很大的贏面。

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