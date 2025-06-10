法網》史上最長決戰 艾卡拉茲驚險奪冠

艾卡拉茲小檔案

〔記者梁偉銘／綜合報導〕22歲的西班牙名將艾卡拉茲昨在法國網球公開賽男單決賽歷經史詩級5盤激戰後，以4：6、6：7（4：7）、6：4、7：6（7：3）、7：6（10：2）逆轉義大利世界球王辛納，衛冕火槍手盃，生涯第5座大滿貫男單冠軍到手。

西班牙名將艾卡拉茲歷經史詩級5盤激戰後，逆轉義大利世界球王辛納，衛冕法網冠軍。（歐新社）

纏鬥5小時29分鐘 逆轉辛納

西班牙名將艾卡拉茲打完法網最長決戰，累倒在場上。（美聯社）

「能在這些賽事與你對抗並且共同創造歷史，就是我的榮幸。」同被譽為「三巨頭接班人」的艾卡拉茲、辛納，首度會師法網決賽，雙方纏鬥5小時29分鐘，締造法網史上最漫長的決賽。

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本世紀男單衛冕成功第3人

艾卡拉茲第4盤化解辛納3個冠軍點上演大逆轉，也是繼巴西名將庫爾滕、同胞前輩納達爾之後，本世紀在法網男單衛冕成功的第3人，獨享255萬歐元（約8859萬台幣）冠軍獎金，賽後他也不忘向辛納致意，「我們交手總能激發彼此最大潛力，你不僅是年輕球員的楷模，更是我的靈感來源。」

22歲笑捧第5座4大賽金盃

艾卡拉茲大滿貫決賽戰績5勝0負，以22歲1個月又3天笑捧第5座4大賽金盃，與納達爾2008年溫布頓錦標賽達標時正好相同，神奇巧合也讓他士氣大振，更有信心挑戰接下來溫網3連霸，「我會說是天意，並永遠記得這數據。這真是莫大榮幸，希望一切不會就此停止。」

辛納中止大滿貫20連勝

23歲的辛納先盛後衰，和首座法網金盃擦身而過，只能自嘲又得徹夜失眠，「晚上我會睡不好，但沒關係，我為艾卡拉茲感到高興，表現如此精彩，這是你應得的。」辛納中止自去年8月美網迄今的大滿貫20連勝，對戰艾卡拉茲也形成4勝8負，苦吞5連敗。

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