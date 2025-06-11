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運動部9.9掛牌 鄭世忠喊話「一新造、兩翻轉、三推進」

2025/06/11 05:30

運動部將於9月9日國民體育日掛牌成立，體育署長鄭世忠喊出「一個新造，兩個翻轉，三個推進」口號。 （記者陳志曲攝）運動部將於9月9日國民體育日掛牌成立，體育署長鄭世忠喊出「一個新造，兩個翻轉，三個推進」口號。 （記者陳志曲攝）

記者梁偉銘／專訪

鄭世忠（前排左2）曾助諾丁漢大學打下全英大學排球聯賽冠軍，並代表英國角逐歐洲大學錦標賽。（鄭世忠提供）鄭世忠（前排左2）曾助諾丁漢大學打下全英大學排球聯賽冠軍，並代表英國角逐歐洲大學錦標賽。（鄭世忠提供）

運動部將於9月9日國民體育日掛牌成立，願景為「運動壯大台灣」，體育署長鄭世忠喊出「一個新造，兩個翻轉，三個推進」口號，期許實現賴清德總統競選政見，讓人人享有運動機會與權利，打造一個健康、活力的國家，並以運動強化台灣在國際社會的參與及影響力。

體育署長鄭世忠（記者陳志曲攝）體育署長鄭世忠（記者陳志曲攝）

一、全新運動部 非體育署升格

體育署長鄭世忠（記者陳志曲攝）體育署長鄭世忠（記者陳志曲攝）

「所謂『新造』，指的是全新運動部，而非體育署升格。」熱愛運動的鄭世忠，諾丁漢大學攻讀碩、博士期間，2005年曾助校隊打下全英大學排球聯賽冠軍，並代表英國角逐歐洲大學排球錦標賽，他分享過往歐洲留學經驗，認為在先進國家，運動是對人民生活重要的一部份，而運動部的成立，對於台灣民眾最大好處，就是透過政府的力量，讓運動成為生活一部分，並投入地方設施、規律運動賽事及俱樂部扶植，讓所有人就近在社區接觸競技運動，而非傳統的散步、健走或土風舞。

「民眾可以找到擁有同樣嗜好，卻缺乏平台的朋友們一起揪團打球比賽，就是我們最希望做到的，讓國人可以更親近運動，特別是競技層面，進而養成規律運動習慣。」鄭世忠透露，運動部年度預算將配合重大施政需要增編預算支持，積極輔導縣市政府擬定政策及預算，提升市民規律運動比例，包括辦理推動社區運動俱樂部、優化公共運動設施環境、促進多元族群運動參與並提升發展。

二、競技運動全民化、體育班轉型

鄭世忠解釋「兩個思維翻轉」，首先為「競技運動全民化」，尤其賴總統提出「健康國民、健康台灣」願景，希望在全民運動基礎進一步擴大，全國人民參與規律運動，即每週運動三次、每次30分鐘以上、心跳達每分鐘130下，全面提升體適能。

第二個思維翻轉為「體育班轉型」，運動部透過與教育部合作，研議未來國小第7節課發展運動社團，從源頭開始協助輔導體育班建置退場體系，並與專任運動教練系統整合，「讓學生選手能回歸教室，恢復正常上課，課業與訓練並重，以免受教權受影響，透過政策引導，讓學校與社區運動結合，進而讓部份體育班轉型。」也讓專業的教練可以跨出學校圍牆， 進入社區協助推廣運動。

三、特定體育團體改革、全民運動產業化、加強推動運動外交

所謂「三個推進」，為特定體育團體改革、全民運動產業化、加強推動運動外交。其中特定體育團體也就是單項協會，將分三個部分改革，即輔導與監理制度變更、利害關係人參與、財務全面查核，以利持續為台灣培育更多運動傑出人才，同時保障選手權益。

鄭世忠表示，運動部將推動台灣運動產業，發展運動經濟，而全民運動產業的關鍵就在消費力，「帶起全民運動擴大參與人口，消費力增加就會有運動科技與運動服務等需求提升，這兩個環節一旦起來，產業就會看到商機。」

運動外交包括三區塊，包括強化運動外交網絡、培育國際專業人才、台灣品牌國際賽事。鄭世忠指出，短期內最大亮點將是在未來亞運及奧運舉辦國，先彈性任務外派駐外辦公室人員，「像明年日本名古屋亞運設立『國家接待館』，邀請各國選手、代表及當地民眾來當客人，主動出擊為台灣宣傳。」更希望透過運動這個平台，跨部會一起攜手友邦增添更多雙邊業務往來，藉以鞏固外交。

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