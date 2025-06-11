BCL》不敵衛冕軍 領航猿仍晉8

領航猿李家慷（中）昨在BCL小組賽拿到本土最佳12分，仍不敵衛冕軍黎巴嫩貝魯特體育。（取自BCL ASIA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿昨在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）小組賽第2戰，以82：99不敵衛冕軍黎巴嫩貝魯特體育，戰績1勝1負仍晉級8強，今晚10點要對決地主杜拜青年國民。

盧峻翔前役扭傷

昨掛免戰牌

領航猿「夜王」盧峻翔小組賽首戰扭傷腳踝，昨高掛免戰牌也影響戰力，讓猿隊第3節一度落後29分，但他們展現韌性，末節打出11：0攻勢急起直追，還逼得對手重新讓主力回到場上，最後雖吞下敗仗，拚勁仍獲主帥卡米諾斯肯定。

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卡米諾斯認為，主要是球隊一開始沒能掌握比賽強度，「我們的球員很年輕才24、5歲，沒經歷過這樣強度的對手，下半場有找回狀態，攻守都有提升，尤其第4節還讓對方主力重回場上，這是好的現象，8強賽我們也要拿出同樣態度。」

今戰上屆亞軍

杜拜青年國民

領航猿打進8強也締造隊史在BCL最佳成績，但8強賽又是硬仗，將遭遇上屆亞軍杜拜青年國民。他們陣中24歲的美籍好手華盛頓，在小組賽兩戰都爆砍40分，成為自2016年S.楊恩以來，第2位在BCL不只一次單場至少得40分的球員，該如何限制他成為領航猿的一大挑戰。

不過，盧峻翔確定在8強戰無法出賽，卡米諾斯表示，他腳踝扭傷至少要休8到10天，「我們不會冒險，他現在連正常走路都有點難。」領航猿若能突破8強，4強很可能會再次碰上黎巴嫩。

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