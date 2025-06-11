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女子體操亞錦賽明登場 陳瑞安首披台灣戰袍

2025/06/11 05:30

台灣、瑞典混血好手陳瑞安首度披上台灣隊戰袍，出征亞洲女子競技體操錦標賽。（資料照，全大運提供）台灣、瑞典混血好手陳瑞安首度披上台灣隊戰袍，出征亞洲女子競技體操錦標賽。（資料照，全大運提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕亞洲女子競技體操錦標賽明天將在南韓堤川登場，台灣、瑞典混血好手陳瑞安首度披上台灣隊戰袍，也是她近1年來首場國際賽，將先找回比賽感覺。

丁華恬（資料照，全大運提供）丁華恬（資料照，全大運提供）

男子隊上週靠「亞洲貓王」唐嘉鴻摘下單槓金牌，女子隊由陳瑞安、丁華恬、賴品儒、林宜蓁、吳幸芬出擊，教練團、選手前天抵達南韓，昨到比賽場地熟悉器材。

先試水溫 主戰場世大運

21歲的陳瑞安曾是瑞典國家隊成員，考量想在瑞典出頭有難度，而她每年暑假返台探親需維持體能，媽媽因緣際會找上國家隊教練鄭焜杰，促成她在今年轉籍台灣。

陳瑞安首度代表台灣征戰，又將和日本、南韓、中國等國好手同場較勁，讓她相當期待，不過至少10個月沒參加國際賽，鄭焜杰透露，先以找回比賽感覺為主，最重要還是7月世大運。

丁華恬實地練習有FU

丁華恬在2019年亞錦賽奪下平衡木金牌，昨她下場練習感覺不錯，就看比賽時能否把訓練成果展現出來。

由於中、日韓都以一軍出賽，台灣隊較難複製2023年奪下團體銅牌的隊史最佳表現。教練蔡恆政期許眾將盡力表現，將團體總分推向150分，展現台灣的競爭力。

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