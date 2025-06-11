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王柏融當鷹雄 後勁連勝還有戲

2025/06/11 05:30

黃子豪生涯首勝開張。（記者廖耀東攝）黃子豪生涯首勝開張。（記者廖耀東攝）

先發5.1局失7分逃敗

雄鷹後勁先發5.1局失7分，無關勝敗。（記者廖耀東攝）雄鷹後勁先發5.1局失7分，無關勝敗。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟和台鋼雄鷹昨上演拉鋸戰，台鋼前2局狂打5分，身負連勝紀錄的後勁卻沒能把握，還一度是敗投候選人。台鋼8局上反攻，曾子祐追平安、王柏融2分打點安打超前，幫助球隊10：7贏球，後勁雖中斷連16場優質先發，但跨季16連勝紀錄得以保住。

雄鷹王柏融8局上敲出勝利打點安打，生涯400打點達成。 （記者廖耀東攝）雄鷹王柏融8局上敲出勝利打點安打，生涯400打點達成。 （記者廖耀東攝）

後勁昨前5局失5分，但隊友王博玄6局上陽春砲，一度讓他有勝投機會。後勁6局下遭詹子賢、江坤宇連續安打，兄弟打進2分以7：6反超，台鋼8局上連拿3分要回領先，中繼1.2局無失分的新秀黃子豪拿下生涯首勝。

後勁坦言，確實很感謝隊友把分數打回來，他也自我檢討，「退場後我看了影片，球的跑動軌跡需要再調整，下一場比賽之前要再多做準備。」

後勁2021年來台效力樂天桃猿，登錄名為豪勁。從樂天主力後援到台鋼「勝利保證」，後勁都保持著換場時向天比手勢的習慣，他說：「能上場投球是靠上帝幫助。不知道什麼時候是最後一次投球，因此每次上場我都用表現去讚揚上帝、感謝上帝。」

黃子豪中繼止血奪首勝

奪下生涯首勝的黃子豪賽後受到隊友道賀，總教練洪一中表示，黃子豪中繼登板成功止血，是延續士氣關鍵。黃子豪說：「中繼勝是有點運氣成分，還好學長守住很多球、打回很多分。上週中信打很多安打，在想他們可能積極出棒，所以我也主動進攻好球帶。」

台鋼開路先鋒曾子祐繳出單場3安猛打賞，王柏融連同8局關鍵安打，也有雙安、3分打點。王柏融說，上場打擊前看到一壘空著，就有預感對方會敬遠保送魔鷹，他也期待能建功，正好也掌握住。

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