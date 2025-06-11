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妨礙跑壘拐氣 4龍砲炸猿

2025/06/11 05:30

猿隊陳晨威（右）7局下敲出安打，連32場安打紀錄持續中。 （記者林正堃攝）猿隊陳晨威（右）7局下敲出安打，連32場安打紀錄持續中。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕味全龍昨在第6局靠著妨礙跑壘攻下超前分後，劉基鴻轟出3分砲，吉力吉撈．鞏冠、王順和、曾聖安也分別在7、8、9局開轟，終場13：3大勝樂天桃猿，終止3連敗，雖然戰績仍排第4，和第3的樂天已無勝差。

龍隊劉基鴻單場3安猛打賞，還包括本季第6轟的三分砲。 （記者林正堃攝）龍隊劉基鴻單場3安猛打賞，還包括本季第6轟的三分砲。 （記者林正堃攝）

王順和5打數4安打，劉基鴻和吉力吉撈都演出3安猛打賞，3人同樣只差三壘打就達成完全打擊，去年第1指名的曾聖安打出生涯首轟，貢獻3分打點並跑回3分的劉基鴻獲選單場MVP。

劉基鴻表示，之前打擊有點小低潮，最近兩場有調整回來，全壘打那一球因為已經2好球，差不多的球就要攻擊，剛好有掌握到失投球，上週對統一獅的3連戰非常重要，可惜沒有能夠贏下來，但是在球隊狀況不好的時候，大家反而更團結，一個拉一個，球季還沒有結束，一樣要全力扳回劣勢。

陳晨威驚險連32場安

樂天唯一收穫是陳晨威將連續安打場數推進到32場，他前3打席面對味全先發投手伍鐸，都打成飛球出局，第7局味全起用李超中繼，他終於擊出安打，明天起和中信兄弟的2連戰，將挑戰前隊友郭嚴文2015年締造的單季連續33場安打紀錄，跨季紀錄則是蔣智賢保持的39場。

味全第1局就靠著劉基鴻和吉力吉撈安打攻下2分，但伍鐸第2局遭遇亂流，一上場投出觸身球，2出局後林智平、林泓育和林子偉連續安打攻下追平分，並造成味全捕手蔣少宏轉傳二壘失誤，樂天跑回超前分，3：2領先。

關鍵第6局，味全率先上場的李凱威安打並盜上二壘，劉俊緯安打攻佔一、三壘，蔣少宏把握將功贖罪的機會，安打攻下追平分，樂天游擊手馬傑森和跑向三壘的劉俊緯發生碰觸，被判妨礙跑壘，味全再得1分，樂天上場抗議，裁判開會後維持原判。

樂天以莊昕諺入替先發投手威能帝，王順和擊出二壘打，劉基鴻再轟出3分砲，將比數拉開到7：3底定勝利。

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