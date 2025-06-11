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悍將想加班 林安可一棒說再見

2025/06/11 05:30

林安可（統一獅提供）林安可（統一獅提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕統一獅上半季壓著富邦悍將打，昨賽前累計交手8場7勝1敗，開賽後4局打完就取得5：1領先，雖在9局上被追平，但9局下靠林安可的本季第8轟演出「再見秀」，終場以6：5拿下5連勝，也送給富邦本季最長的7連敗。

單場4安 再見轟當英雄

賽後被隊友潑得一身運動飲料的林安可，在MVP英雄舞台上顯得靦腆，與5打數4安打的威猛表現形成極大「反差萌」。「就很開心啊，拚到最後，我們沒有輸」，林安可認為如果獅隊從領先到被追平，最後還輸球的話，就會很扼腕，「我就是盡量幫助球隊拿下每一勝。」

林安可前兩打席都從先發投手李東洺手中敲出二壘安打，也貢獻兩分打點，7局下再敲出一壘安打，9局下更在2出局時砲轟富藍戈，是他生涯第4支再見安打，更是第2支再見全壘打。

不過富邦也展現韌性，6局上先靠申皓瑋陽春砲追回1分，2出局後6棒高捷敲出二壘安打，靠周佳樂一壘安打跑回本壘，代打張進德再敲二壘安打，將比分追成4：5。只是張進德在跑壘時出現左腿緊繃退場，弟弟張育成則在賽前就因右手肘不適下二軍。

獅隊終結者陳韻文9局上演劇場，1出局一、三壘有人，讓富邦1棒林澤彬敲出追平的右外野一壘安打，收下救援失敗。不過，獅隊9局下2出局時由林安可一棒說再見，還在場中被隊友包圍跳全壘打舞，陳韻文也成為勝利投手。

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