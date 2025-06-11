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玉山盃》吳祉恩出身社區棒球 有沙子宸當範本

2025/06/11 05:30

桃園市吳祉恩先發3局無失分。（棒協提供）桃園市吳祉恩先發3局無失分。（棒協提供）

桃市掛帥先發 3局無失分

〔記者吳清正／桃園報導〕玉山盃青棒賽尋求3連霸的桃園市，吳祉恩昨先發3局無失分，和4名後援投手合力投出完封，加上邱聖安打出3安猛打賞、2分打點，終場6：0擊敗彰化縣，贏得A組勝部冠軍，晉級4強，彰化縣今天敗部冠軍戰將對決台東縣，爭取復活機會。

吳祉恩只被擊出1支安打，投出5次三振，桃園市總教練吳柏宏指出，吳祉恩控球很準，直球在內外角兩邊跑，打者不好攻擊，這場原本就設定若取得足夠領先，盡量讓還沒有登板的投手都上場，熟悉和打者對決的感覺。

彰化縣共送出11次四死球，但桃園市只擊出5支安打，贏得並不輕鬆。吳柏宏表示，第1局之後，得點圈的攻擊不理想，這是最後兩場比賽最需要改進的。

吳祉恩直到就讀桃園壽山高中才接受正規的棒球訓練，雖然起步較晚，仍連兩年入選玉山盃桃園市隊。他表示，參加玉山盃可以和其它學校的強投一起訓練，也學到很多，今年再度參加玉山盃，球速、控球、變化球的犀利度都有進步，投球也更穩定。

吳祉恩表示，同樣是社區棒球出身的運動家隊沙子宸，一直是他學習的目標，不過，自己還有很多需要加強的，等打完玉山盃再來考慮是否參加中職選秀，到大學再磨練也是選項。

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