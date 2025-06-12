今拚連33場安打紀錄 「黃色警戒」陳晨威

桃猿陳晨威今天只要再擊出安打，就追平郭嚴文單季連續33場敲安的聯盟紀錄。（資料照）

黃博多先發 對戰占上風

黃博多（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿今晚作客洲際球場，陳晨威強碰並列聯盟勝投王的黃博多，只要再擊出安打就追平郭嚴文單季連續33場敲安的聯盟紀錄，將「光速神威」之名載入史冊。

中職單季最長連續場次安打

陳晨威前天對上味全龍，一度在前3打席遭伍鐸封鎖，7局下最後打席把握龍隊換投才突破李超，驚險延續紀錄。靠近聯盟紀錄的壓力，就連樂天總教練古久保健二都能察覺，刻意不跟他談到紀錄的事情。

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近2場陳晨威都靠單場1支安打撐過來，今晚遇上「黃色警戒」。中信兄弟派出的先發洋投黃博多，本季面對陳晨威6打席僅被敲出1支安打，被打擊率僅2成50，對戰略占上風，力阻陳晨威扮演樂天打線的「起爆劑」。

比郭嚴文更具長打破壞力

跟2015年郭嚴文的連續安打期間比較，陳晨威更具備長打的破壞力，紀錄期間的攻擊指數高達0.954，比郭嚴文的0.910優異。此外，陳晨威32場擊出的48支安打，有高達10支內野安打，可長可短的進攻模式讓對手傷透腦筋。

連34場即可續破亞洲紀錄

而陳晨威今晚挑戰的，不只是中職36年以來的歷史，更是「亞洲紀錄」。日本職棒最長單季連續安打是前廣島名將高橋慶彥在1979年締造的33場；南韓職棒則是前三星獅朴正泰的單季31場。陳晨威對中信2戰系列賽有望超車高橋慶彥，成為亞洲第1人。

另一個焦點，台北大巨蛋上演徐若熙滿血回歸，本季首度對上富邦悍將。據悉美職至少有費城人、藍鳥、大都會和舊金山巨人的球探預定出席，日本職棒也有讀賣巨人軍和軟銀2大豪門，「龍之子」本季第7場先發面臨不小的壓力。

軟銀總管今來台看龍之子

其中，軟銀球團現任首席棒球總管城島健司、CBO輔佐牧田恭平將來台觀察「龍之子」，至於先前媒體傳聞可能到場的球團會長王貞治，來台機率並不大。

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