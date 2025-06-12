拚最速30勝 獅最快今亮M10

單季120場賽制 上半季最速30勝隊伍

上半季先奪30勝 封王保證

統一獅最快今晚亮起魔術數字M10。（資料照）

〔記者龔乃玠、吳清正、林宥辰／台北報導〕戰績排名第1的統一獅最快今晚有機會亮起魔術數字「M10」，更重要的是奪下本季最速的30勝。自從2009年變成單季120場賽制以來，上半季先奪30勝的16支隊伍封王機率是100%。

只剩桃猿還有機會阻亮燈

目前只剩樂天桃猿還有機會阻止統一點亮魔術數字。雖然樂天排名第3，落後中信1.5場勝差，由於樂天上半季還有15場比賽，比中信的剩餘場數多3場，樂天和統一還有3場對戰，也比統一和中信的剩餘對戰場數多1場，如果樂天剩下的比賽全勝，統一就無法封王，不符合魔術數字出現的條件，因此卡住統一的點燈。

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統一避免夜長夢多，今晚在台南只要擊敗台鋼雄鷹，且樂天輸中信，獅隊將會亮起「M10」。獅隊今推派洋投布雷克先發，對上前戰友江承諺。自從布雷克戴PitchCom（電子暗號發送器）改變節奏，逐漸找回過往在場上的壓制能力。

獅隊在5月結束時，一度僅以0.5場勝差領先，但進入6月後掃進5連勝，目前戰績29勝18敗，在中職半季60場的年代中，猛獅今晚若率先30勝，象徵上半季封王保證，隊史在2009、11、12、23、24年都是在最速30勝後，奪下上半季冠軍。

悍將今起首次進駐大巨蛋

富邦悍將已率先確定無緣上半季爭冠，戰績更是淒慘的12勝33敗。今天起，是本季首次進駐大巨蛋，4連戰分別對龍、猿，週末舉辦的「G!POP流行音樂節」，將再邀起亞虎啦啦隊來台，和Fubon Angels同台。

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