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婉拒赴白襪隊開球 陳傑憲︰專注於球季

2025/06/12 05:30

陳傑憲大聯盟開球事件簿陳傑憲大聯盟開球事件簿

〔記者吳清正、林宥辰／台北報導〕統一獅陳傑憲原本受邀於6月底前往芝加哥，擔任大聯盟白襪隊「台灣日」活動的開球嘉賓，由於屆時中職還有補賽，統一獅也還有賽程，引發選手不應於球季中離隊的批評。昨天球團、經紀公司和主辦單位發表共同聲明，除再度說明協商過程，並表示，陳傑憲已主動婉拒開球邀約，將專注於球季。

陳傑憲（資料照）陳傑憲（資料照）

聲明中指出，本次開球活動係由美國正式立案的非營利組織 Team Taiwan Foundation 所主辦，活動邀約於2024年底啟動，並於中職排定補賽賽程前的今年4月完成正式簽約。

聲明中也解釋，基於活動安排的複雜性，簽約時即備有多種彈性方案，以配合戰況變化，並就實際情勢進行調整。近期經三方數度充分溝通，陳傑憲已主動表達，無論後續戰況如何，皆將婉拒出席此次芝加哥台灣日的開球邀約，專注於球隊現階段戰力的維持與發揮。

蘇泰安︰球團支持其決定

獅隊領隊蘇泰安低調表示：「今天先就陳傑憲的決定，先行對外報告，並且不再針對此事對外說明。後續球團若還有其他決定，會再行對外公告。」

獅隊目前暫居上半季榜首，而陳傑憲因近期風波受到不小壓力挑戰。蘇泰安說，球團一直都支持陳傑憲的決定，也期許他能幫助球隊，全體一起拿下季冠軍。

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