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好手未必全投入中職選秀 王傳家︰是常態 非小年

2025/06/12 05:30

王傳家（記者陳志曲攝）王傳家（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今年由於缺乏高中大物好手投入而被譽為「選秀小年」，不過鶯歌工商總教練王傳家認為，「過去幾年有很多突出的選手，但這並不是常態，算非常特殊，今年不能說是小年，這樣才是常態。」

近年來台灣青棒人才輩出，例如陳柏毓、林昱珉、潘文輝、林盛恩、林維恩、李灝宇、柯敬賢、孫易磊和張峻瑋選擇旅外發展，林子豪、曾子祐、黃保羅、宋嘉翔、林佳緯、許庭綸和曾聖安則留在中職打拚。

整體素質比早期還要好

王傳家指出，中職自2013年開放高中球員選秀至今，大概只有2020至24年之間畢業的選手特別突出，但非常少見，這幾年投優於打，其他幾年其實都差不多，且現在高中球員整體素質比早期好，好手的量不一定較多，但質一定更優化，關鍵在於身材和訓練方式。

今年高中應屆畢業好手相對沒那麼多，王傳家認為，他們正好經歷疫情，等於少打1年比賽，以青少棒球員只打2年比賽就有這樣的水準，已相當不錯，現在高一這批選手受疫情影響較少，所以好手特別多。

即使小年依舊有好手，王傳家點名，今年高三畢業的投手雷皓博、哀宥宇、邱立璿、蘇嵐鴻和內野手朱盟都有一定水準，只是他們未必全數投入選秀。

新北、東縣闖玉山盃4強

玉山盃青棒賽昨進行預賽最後一天賽程，桃園青埔球場湧入大批球探獵才，新北市靠第2局猛攻6分大局，最終7：3擊敗嘉義縣，另一戰台東縣以6：2扳倒彰化縣，雙雙闖進4強，明天新北市強碰桃園市，台中市對決台東縣，贏家晉級後天冠軍戰。

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