中職選秀罕見「小年」 曾翊誠︰與少子化有關

曾翊誠（記者陳志曲攝）

選手基數變少 競爭力下滑

〔記者羅志朋／桃園報導〕中職選秀30日登場，今年因缺乏高中好手投入被球探評價「選秀小年」，東石高中總教練曾翊誠直言，「絕對跟少子化有關。」

曾翊誠出生於1978年，該年度台灣約41萬名新生兒，去年U18亞青冠軍國手、平鎮高三右投哀宥宇，今年高中畢業將投入選秀，他出生的2007年台灣僅約20萬名新生兒，完全腰斬。

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曾翊誠表示，受少子化影響，現在打棒球的人口減少是不爭的事實，假設以前打棒球的人口是10萬，現在剩8萬，少2萬就會影響選才，選手基數變少，競爭力下滑，就難湧現一票頂尖好手，這是國內球界必須正視的問題。

棒球人口被其他運動瓜分

另一項隱性因素，曾翊誠認為，棒球人口被其他運動項目瓜分，很多家長不讓孩子打棒球，因為又累又要日曬雨淋，寧願從事室內運動，例如近年羽毛球、桌球、排球和籃球愈來愈興盛，許多人往這些運動發展，從事棒球運動的人口就被分食。

對於選秀小年，曾翊誠指出，不能說這批高三應屆畢業選手素質不好，球速超過140公里的投手還是不少，只是跟這幾年比相形失色，發展步調慢一點，重點還是進職棒的造化，自律和態度很重要。

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