TPBL總冠軍賽16日開火 國王、海神矛盾大戰

國王奧帝（右）有望在總冠軍賽回歸。（資料照）

國王挑戰另類2連霸

林書豪（左）領軍的國王和胡瓏貿（右）掛帥的海神，將在總冠軍賽上演「矛盾」大戰。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL總冠軍賽將在6月16日點燃戰火，由例行賽龍頭新北國王對決高雄海神，海神希望再度上演「下剋上」，國王則要挑戰另類2連霸。

國王去年在PLG勇奪隊史首冠，今年在林書豪領軍下例行賽穩居龍頭，季後賽首輪橫掃台北戰神強勢晉級，值得一提的是，國王四戰洋將陣容都相同，高砲塔奧帝受到傷勢影響高掛免戰牌，不過他有望在總冠軍賽回歸，團隊迎來完全體，再添爭冠利多。

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海神例行賽拿下第3名，首輪4：1淘汰第2種子福爾摩沙夢想家，本土球員扮演關鍵角色，一哥胡瓏貿5戰場均17.8分居功厥偉，年度第六人于煥亞從替補端貢獻外圍火力，後場還有蘇文儒、邱子軒等悍將，讓季初重磅補強的夢想家飲恨放暑假。

球評︰海神有機會一搏

海神曾在T1元年登頂，同樣要尋求隊史第2冠，兩隊例行賽6度交手，國王收下5勝，也成為更受外界看好的一方，不過球評林冠綸指出，海神闖進冠軍賽實至名歸，仍有機會一搏，「季後賽的海神已經不是例行賽的海神，球員進步很多、狀態非常好，以現階段戰力來看，也是唯一有機會可以挑戰國王的球隊。」

林冠綸認為，海神的團隊防守將是關鍵，「海神對球掩護的防守會是很大的重點，如何透過團隊防守限制國王的進攻天份很重要，可以讓國王有一個英雄，但不能讓他們多點開花。」

國王須有耐心 不能獨鬥

至於成熟度、經驗都不在話下的國王是否有隱憂，林冠綸認為是耐心，他指出，國王從例行賽到首輪都沒有遇到太多困境，在更高張力的總冠軍賽是否能保持耐心相當重要，「屆時如果球員不夠有耐心，想要以個人能力贏得比賽的話，可能就會是隱憂。」

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