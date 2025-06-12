溜馬今主場搶勝 哈里伯頓須強攻

哈里伯頓（資料照，法新社）

強調傷勢已無大礙

雷霆霍姆格倫（右）的防守，左右戰局。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽第3戰今在溜馬主場開打，溜馬前役不敵雷霆，雙方戰成1：1，且當家一哥哈里伯頓出現腿傷，一拐一拐地離開賽後記者會，狀態令人擔憂，但他昨日談起自己傷勢時，強調沒有大礙，已準備好要打第3戰。

「他參與了完整的訓練，我知道他有點不舒服，但每天都在好轉當中，不會造成太大問題。」溜馬主帥卡萊爾談起哈里伯頓時也提到，其實隊上其他人身體也有點小狀況，但回到主場出賽，這些問題無法阻止他們想出賽的決心。

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此外，NBA官網昨整理出此戰可關注的焦點，包含兩隊當家主力吉爾吉斯亞歷山大和哈里伯頓的影響力，還有雷霆長人霍姆格倫的防守以及裁判哨音。

官網指出，哈里伯頓儘管在G1投進致勝球，但他前兩場都只出手13次，分別拿下17分、14分，除了串聯球隊攻勢外，他必須展現更強大的攻擊火力；且他在系列賽前兩戰失誤合計8次，該如何降低失誤也是重點。

G3獲勝 奪冠機率8成

這是印第安納25年來首度進行NBA總冠軍賽，溜馬全隊上下也希望擺脫G2的低迷表現反彈，哈里伯頓認為，現階段不應糾結在過去的錯誤上，得往前邁進。另外，據統計，當總冠軍賽兩隊打成1：1平手時，第3場比賽的勝者最終奪冠的機率高達80.5%，只是目前ESPN分析仍認為，雷霆有較高機率能贏下這一戰。

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