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馬瑟倫G3扮奇兵 溜馬封王機率暴增

2025/06/13 05:30

溜馬板凳奇兵馬瑟倫昨貢獻全場最高27分，幫助球隊拿到總冠軍賽G3勝利。（法新社）溜馬板凳奇兵馬瑟倫昨貢獻全場最高27分，幫助球隊拿到總冠軍賽G3勝利。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕溜馬昨在總冠軍賽第3戰靠板凳奇兵馬瑟倫貢獻全場最高27分，加上哈里伯頓繳出準大三元，以116：107力退雷霆，系列賽取得2：1領先，據統計，雙方1：1平手後贏下第3戰的球隊，封王機率高達80.5%。

小將飆27分 殺翻雷霆

溜馬前役雖在客場遭雷霆扳平，回到印第安納成功收下暌違25年的總冠軍賽主場勝利，自3月10日後就未吞過2連敗，團隊調整能力驚人，22歲小將馬瑟倫此役打出代表作，上場22分鐘繳出生涯季後賽新高27分，成為1976-77年球季後，第6位22歲以下在總冠軍賽至少拿下25分的球員，他表示，自己隨時做好準備，「當叫到我的背號時，上場去做對的事幫助球隊贏球，這就是我的心態。」

麥康諾替補 攻守出色

一樣從替補出發的33歲控衛麥康諾則在防守端帶來不少貢獻，上場15分鐘拿下10分，貢獻5助攻、5抄截，溜馬此役替補得分49分比對手多出31分，成為重要分水嶺。溜馬主帥卡萊爾指出，板凳群的發揮展現溜馬的團隊精神，「這就是我們球隊的風格，我們需要每個人都做好準備，不會每一戰都是同樣的人挺身而出，我們必須以一個團隊的方式應戰。」

溜馬一哥哈里伯頓前役出現腿傷，昨仍上場36分鐘，繳出22分、11助攻、9籃板準大三元，成為繼魔術強森、魏斯布魯克和東契奇後，史上第4位26歲前能在總冠軍賽繳出單場20分、10助攻、8籃板的球員。

哈里伯頓繳準大三元

哈里伯頓賽後同樣力誇替補上陣的隊友居功厥偉，「總冠軍賽最棒的一點就是，當球隊擁有足夠的陣容深度時，任何人都可能在任何一晚大放異彩。」

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