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單季季後賽572分破隊史 SGA紀錄夜留遺憾

2025/06/13 05:30

雷霆吉爾吉斯亞歷山大（中）昨打破隊史單季季後賽個人得分新猷，無奈球隊輸球告終。（法新社）雷霆吉爾吉斯亞歷山大（中）昨打破隊史單季季後賽個人得分新猷，無奈球隊輸球告終。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆當家MVP吉爾吉斯亞歷山大昨在總冠軍賽第3戰表現差強人意，也讓締造隊史新猷的紀錄夜徒留遺憾。

6失誤比4助攻還多

雷霆昨帶著5分領先進入決勝節，但被溜馬單節32：18的攻勢拿下逆轉勝，吉爾吉斯亞歷山大末節發揮欠佳只拿3分，此役上場42分鐘，20投9中，拿下24分、8籃板、4助攻、3阻攻，發生6次失誤是個人季後賽生涯新高，也是今年季後賽第一次單場失誤比助攻還多。

超越杜蘭特570分

吉爾吉斯亞歷山大單季季後賽得分來到572分，超越杜蘭特2012年的570分刷新隊史紀錄，可惜雷霆沒能贏球，他賽後坦言，對手回到主場打得更有侵略性，防守上帶給球隊更多壓力，「應該從我做起，把壓力還回去，顯然這一戰我們做得不夠。」

雷霆此役以J.威廉斯26分最佳，當家長人霍倫格姆挹注20分、10籃板，雷霆在西部準決賽也曾一度以1：2落後金塊，最後鏖戰7場出線，因此霍倫格姆也喊話必須往前看，「重要的是下一戰，我們還有第4戰要打，我們不能被失利影響，無論情況好壞都不能被情緒左右，必須專注於眼前的任務。」

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