晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

亞洲神威 連續33場安打

2025/06/13 05:30

亞洲神威 連續33場安打猿隊陳晨威4局上完成連續33場安打，追平亞洲紀錄。
（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟總教練平野惠一誓言要阻斷紀錄，樂天桃猿「光速神威」陳晨威沒讓他得逞，昨在飄小雨的4局上敲出滾地安打，一棒追平2015年郭嚴文的單季連續33場安打紀錄，今晚力拚創造聯盟的新歷史。

陳晨威釋壓 追平中職、亞洲紀錄

受熱帶低壓接近影響，洲際昨天賽前就飄著小雨，氣候潮濕悶熱。即便無法到室外打擊練習，不影響陳晨威的手感，首打席高飛球出局後，4局上第2打席相中黃博多147公里速球，擊出中間方向滾地球穿越，踏上壘包前親吻雙指比天空，看著隊友回收紀念球。

陳晨威坦言，心裡一定會想紀錄，但要把自己該做的做好，「纏鬥到2好球，好不容易打到這個階段，後來打出安打後，告訴自己做到了。」

加碼第4轟 雙冠王今拚改寫歷史

從超過連續20場敲安起，陳晨威意識到有機會達陣。「很不可思議！」他說，這33場期間，有2場是最後1打席敲安，特別是上一場（10日）對味全龍，最後1打席敲安印象特別深刻，「當下壓力釋放，也給自己足夠的信心去挑戰。」

在4局上壓力釋放的陳晨威，8局上又棒打王凱程，在1好1壞夯陽春砲，本季第4轟出爐，單場雙安，持續以64安、打擊率3成50高居雙冠王。

陳晨威的單季連續33場敲安，追平郭嚴文和日本職棒前廣島名將高橋慶彥在1979年的亞洲紀錄。過去受到高橋不少照顧的平野惠一就說，陳晨威真的是很好的選手，更說要阻止他的紀錄，可惜最後未能如願。

今天叩關新紀錄，將遇上生涯對戰14打數敲4安、打擊率2成86的魏碩成，陳晨威表示，追平紀錄後，壓力相對就沒那麼大，「就像前面一樣，不要隨便改變節奏，不管結果好壞，自己都要接受。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中