亞洲神威 連續33場安打

猿隊陳晨威4局上完成連續33場安打，追平亞洲紀錄。

（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟總教練平野惠一誓言要阻斷紀錄，樂天桃猿「光速神威」陳晨威沒讓他得逞，昨在飄小雨的4局上敲出滾地安打，一棒追平2015年郭嚴文的單季連續33場安打紀錄，今晚力拚創造聯盟的新歷史。

陳晨威釋壓 追平中職、亞洲紀錄

受熱帶低壓接近影響，洲際昨天賽前就飄著小雨，氣候潮濕悶熱。即便無法到室外打擊練習，不影響陳晨威的手感，首打席高飛球出局後，4局上第2打席相中黃博多147公里速球，擊出中間方向滾地球穿越，踏上壘包前親吻雙指比天空，看著隊友回收紀念球。

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陳晨威坦言，心裡一定會想紀錄，但要把自己該做的做好，「纏鬥到2好球，好不容易打到這個階段，後來打出安打後，告訴自己做到了。」

加碼第4轟 雙冠王今拚改寫歷史

從超過連續20場敲安起，陳晨威意識到有機會達陣。「很不可思議！」他說，這33場期間，有2場是最後1打席敲安，特別是上一場（10日）對味全龍，最後1打席敲安印象特別深刻，「當下壓力釋放，也給自己足夠的信心去挑戰。」

在4局上壓力釋放的陳晨威，8局上又棒打王凱程，在1好1壞夯陽春砲，本季第4轟出爐，單場雙安，持續以64安、打擊率3成50高居雙冠王。

陳晨威的單季連續33場敲安，追平郭嚴文和日本職棒前廣島名將高橋慶彥在1979年的亞洲紀錄。過去受到高橋不少照顧的平野惠一就說，陳晨威真的是很好的選手，更說要阻止他的紀錄，可惜最後未能如願。

今天叩關新紀錄，將遇上生涯對戰14打數敲4安、打擊率2成86的魏碩成，陳晨威表示，追平紀錄後，壓力相對就沒那麼大，「就像前面一樣，不要隨便改變節奏，不管結果好壞，自己都要接受。」

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