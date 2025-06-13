徐若熙投到9局下 悍將比賽才要開始

范國宸（中）一棒造成龍隊再見失誤，助悍將終止7連敗。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕美日職棒合計16支球隊球探或代表昨天齊聚大巨蛋，鎖定味全龍先發投手徐若熙。徐若熙對富邦悍將力投生涯新高的8.2局，但是第9局留下的2名跑者，都因為再見失誤回到本壘，富邦2：1逆轉勝，終止7連敗。

徐若熙只差1人次就達成生涯首場完投完封勝，可惜9局下風雲變色，苦吞敗投。（記者陳志曲攝）

龍之子威風8局

悍將高捷生涯首度獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

收服美日職球探

軟銀球團在城島健司（後排左三）帶領下，到場觀察徐若熙。（記者陳志曲攝）

根據聯盟統計，昨天共有大聯盟11隊、日職5隊到場，軟銀隊更由首席棒球總管城島健司親自來台。全場矚目焦點的徐若熙前8局只被擊出3支安打，飆出11次三振，沒有任何保送，取得1：0領先。

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龍奉送再見失誤

悍將止7連敗

第9局徐若熙被陳真和高捷安打，富邦2出局攻佔一、二壘，首度攻上得點圈。味全換下投103球的徐若熙，接手的陳冠偉先投出四壞球擠成滿壘，范國宸打成游擊滾地球，游擊手劉俊緯暴傳二壘，富邦連得2分終結比賽。

徐若熙表示，他並不知道有多少球隊來看，還是跟平常一樣的投球，這場有修正上一次單場失5分的一些缺失，都能投到捕手要的位置，前8局投得非常順，第9局也沒有差太多，是打者打得好。

徐若熙和生涯第1場完投、完封擦身而過，最後還承擔敗投，他表示，沒有贏球雖然可惜，但棒球就是這樣，去想已經結束的比賽沒有用，要準備好下一場。

富邦總教練陳金鋒表示，徐若熙是另一個層級的投手，表現一直很穩定，但是全隊一直沒有放棄，徐若熙退場更成為逆轉的契機。

富邦力亞士先發7局表現不輸徐若熙，一開賽連續解決13名打者，前5局只讓味全靠著四壞球上壘1次，第6局1出局後才被劉俊緯打出唯一的安打。陳金鋒指出，力亞士的控球是來台後最好的一場，他的球本來就不好打，有控球就能壓制打者。富邦賽前宣布今，原投手教練郭勇志和牛棚教練許銘傑職務對調，希望改善富邦敬陪末座的團隊防禦率5.28，許銘傑昨晚首戰調度，投手群逆轉勝過關。

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