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30勝獅亮封王吉兆 林安可百轟M1

2025/06/13 05:30

林安可單場雙響砲。（統一獅提供）林安可單場雙響砲。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕近況超火燙的林安可昨掃出3支長打，包含單場雙響砲，灌進7分打點，最終統一獅就以12：4擊落台鋼雄鷹豪取6連勝，本季對戰取得8勝2敗絕對優勢，加上先結束的洲際中信兄弟扳倒樂天桃猿，獅隊賽後點亮上半季封王魔術數字「M10」，更成為本季最速30勝球隊，中職自從2009年採單季120場賽制後，上半季先奪30勝的16隊封王機率是100%。

6月瘋手感 雙響砲抓鷹

林安可連7戰扛4棒，昨首局首打席擊出內野滾地球出局，接下來3打席依序敲出2分砲、2分打點二壘安打、3分砲，繳3安猛打賞，生涯第11度締造單場雙響砲，打下平個人單場最多的7分打點，本季第3度獲選單場MVP。

林安可進入6月打擊手感發燙，單月打擊率高達5成，狂敲5轟、打下17分打點，本季迅速累計10轟，與中信兄弟許基宏並列全聯盟第2，只落後台鋼雄鷹洋砲魔鷹的14轟。

林安可生涯累計99轟，只差1支就能成為中職史上第27位「百轟俱樂部」成員，他笑說，「希望可以快點達成百轟里程碑，不要讓球迷等太久，也提醒自己這只是階段性任務，往後還要轟更多全壘打。」

台鋼左投江承諺昨生涯第150場先發出師不利，只投4局被敲7安失6分其中4分責失，本季第8度先發仍1勝難求，苦吞第5敗，去年台鋼先發本土投手拿下傲視全聯盟的18勝，但今年台鋼土投先發15場，勝場數仍掛零，另有8敗，防禦率4.64。

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