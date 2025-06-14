玉山盃》張乙安完美示範 一夫當關闖決賽

焦子杰在延長賽9局敲出再見安，帶領中市重返冠軍戰。

（記者陳志曲攝）

新北拚到延長賽

新北扳倒「超級大魔王」桃市，張乙安勝投又勝打居功厥偉。（記者陳志曲攝）

扳倒大魔王桃園

中市氣走東縣，相隔15年爭霸。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕玉山盃青棒賽昨兩場四強戰都鏖戰到延長賽，新北市靠張乙安一夫當關，包辦10局上勝利打點安打和勝投，最終就以6：4扳倒強敵桃園市，也讓桃園市挑戰三連霸夢碎，另一戰台中市在9局下靠焦子杰再見安打以3：2氣走台東縣，相隔15年再度闖進冠軍戰，今天新北市將與台中市爭冠。

新北在延長賽擊敗衛冕軍桃市勇闖決賽。（記者陳志曲攝）

張乙安就讀穀保家商高二，昨繳4安猛打賞，正規賽7局上他先擊出2分打點安打逆轉戰局，無奈下個半局被追平，延長賽10局上他再敲勝利打點安打，同時登板後援3.2局被敲1安失1分非責失拿下勝投，新北市幾乎是靠張乙安一個人的力量，扳倒總教練林力偉口中的「超級大魔王」。

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林力偉坦言，桃園市戰力超強，實力在他們之上，這場都靠張乙安打回分數和守住勝果，就是相信他能應對這樣的大場面，「前一晚有跟球員說，明天的劇本就是扳倒超級大魔王，球員都做到了，很棒！」

張乙安說，壘上有人想辦法把隊友送回來，教練團相信他能打回來，不能辜負他們的期望，只是投球內容沒有很好，就投給對手打，靠隊友幫忙守備。

中市再見安晉級

相隔15年爭霸

2010年台中市打進玉山盃冠軍戰，並以5： 2擊敗高雄縣奪隊史第2冠，昨靠焦子杰9局下再見安打，台中市相隔15年再度晉級冠軍戰，總教練廖宏淵說，「真的等好久了，希望能有好結果。」

焦子杰就讀西苑中學三年級、職司捕手，今年高中畢業決定投入選秀，他說，球隊和重訓教練林弘偉配合，透過系統化重訓強化身體素質，提升打擊爆發力；林弘偉是前中職全壘打王林仲秋之子。

昨新莊球場湧入大批台美日職球探獵才，日職軟銀鷹首席棒球總管城島健司，和富邦悍將副領隊兼農場主管林威助都到場觀戰。

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