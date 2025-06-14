TPBL》胡瓏貿爭霸過來人 喊話海神下剋上

TPBL總冠軍戰

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神繼2022年T1元年後再次闖進TPBL冠軍戰，將和例行賽年度第1的新北國王爭冠。即便例行賽對戰居下風，但海神主帥費雪認為，球隊在例行賽和冠軍賽是全然不同的狀態，有信心能繼前一輪扳倒福爾摩沙夢想家後，再度「下剋上」衝擊冠軍。

邱子軒（左）與蘇文儒肩負海神防守任務。（高雄海神提供）

16日起決戰國王

胡瓏貿（中，高雄海神提供）

不能被小看

于煥亞（高雄海神提供）

「海龍王」胡瓏貿在T1元年曾率隊擊敗台中太陽，抱回隊史首冠，個人榮膺FMVP。再度回到爭冠舞台，他認為，當年海神的角色較像現在的國王，「我們那時是例行賽第1、陣容完整，較被看好，但有兩場都是用絕殺驚險贏下比賽。如今我們是不被看好的一方，要把自己準備好，不能讓國王小看。」

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海神這季碰上國王，例行賽以1勝5負居絕對劣勢，但胡瓏貿認為，季後賽才是見真章的時刻，他甚至覺得，4強戰壓力比較大，闖過這關之後，到了冠軍戰反而更能放得開，可以盡情去衝擊對手。

邱子軒、蘇文儒

扛防守重任

上階段季後賽表現搶眼的邱子軒、蘇文儒都是總冠軍賽「菜鳥」，兩人興奮又期待。蘇文儒在T1元年時因傷未能參與爭冠之旅，「錯過1次，不想再錯過第2次，想要努力拿出更好表現。」面對攻擊火力強大的國王，身為球隊「大鎖」的蘇文儒也被賦予重任 ，「團隊防守要做得更確實，他們個人能力都很強，加上身材比夢想家更好，我們團隊防守溝通要更加強。」

海神在前一輪季後賽洋將大多以克雷格、威勝、摩爾斯為主，這季場均貢獻13.8分、11.7籃板的艾德，僅出賽1場。對於他的狀況，費雪表示，他的健康沒問題，但每場比賽都有不同考量而擺上不同陣容，「主要還是見招拆招，第1戰打完後很多事情都可能改變。」

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