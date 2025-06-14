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特攻三顧茅廬 搶回阿巴西

2025/06/14 05:30

阿巴西（資料照）阿巴西（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL總冠軍賽將在16日點燃戰火，而早就放暑假的中信特攻昨正式宣布首波補強，確定迎回旅日球星阿巴西，並在16日為他舉辦盛大加盟儀式，屆時是否會揭曉簽約年份、合約總額成為焦點，特攻期許阿巴西的回歸能率隊重返季後賽，再次挑戰總冠軍金盃。

27歲的阿巴西在2023、2024年兩度榮膺T1聯盟年度MVP，也是特攻在2023年奪T1總冠軍的最大功臣，去年集滿一身榮耀赴日加盟B聯盟秋田北部喜悅，本季出賽58場、先發38場，繳出平均10分、2.8籃板、1.6助攻。特攻失去阿巴西後，進攻火力大幅衰退，本季例行賽僅16勝20敗，被拒於季後賽之外，也證明阿巴西的重要性。

據了解，特攻3月一度想跟秋田尋求「借將」方式找阿巴西助拳，但雙方無法達成共識作罷。不僅如此，特攻領隊楊淑惠三度赴日探視阿巴西，用誠意感動其經紀團隊，最後才能在日本3隊、台灣3隊的「阿巴西爭奪戰」脫穎而出。

阿巴西目前簽約年份、合約總額都未披露，特攻將在16日舉辦加盟儀式，屆時能否揭曉成為焦點。另外，阿巴西確定回鍋特攻後，還要持續求進步於7月赴美移訓，預計不打瓊斯盃，不過8月亞洲盃會參戰，為台灣隊爭取佳績。

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