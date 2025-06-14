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溜馬雷霆G4關鍵 休48小時之累

2025/06/14 05:30

溜馬板凳群戰力強大，讓一哥哈里伯頓負擔減輕不少。（資料照）溜馬板凳群戰力強大，讓一哥哈里伯頓負擔減輕不少。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕已握有2勝在手的溜馬今將在主場迎戰雷霆，力拚G4取得聽牌勝，綜觀7戰4勝制的總冠軍賽歷史，率先取得3勝1敗的隊伍，最終奪冠機率高達97.4％。

溜馬在今年前3輪季後賽對上公鹿、騎士、尼克都曾碰過2勝1負的領先情況，最終都順利過關，這次冠軍賽也盼能比照辦理，而板凳球員的出色發揮正是他們的獲勝關鍵，諸如G1攻下17分的托平，G3還有狂飆27分的奇兵馬瑟倫。

溜馬的替補球員在G1得分以39：28完勝雷霆，G3更是將此差距擴大至49：18，而雷霆在贏球的G2以48：34佔上風，系列賽走向儼然變成替補球員所主導，雷霆在先發得分3場總計多了24分，但溜馬在替補總得分以14分領先，正是他們以2勝1負領先關鍵。

NBA官網指出，疲勞感也將是左右第4戰勝負的關鍵，因為這是總冠軍賽唯一僅相隔48小時就登場的賽事，其餘場次都有72小時休息時間。

溜馬主打團隊籃球，不是只仰賴主控哈里伯頓，反觀雷霆則由一哥吉爾吉斯亞歷山大承擔大部分進攻責任，得有更多人能挺身而出才能避免落入險境，畢竟過去唯一能在1勝3負完成大逆轉只有2016年騎士。

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