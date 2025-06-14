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第9局E外結局 龍回敬悍將

2025/06/14 05:30

龍隊9局上連得2分，順利翻轉戰局。（記者陳逸寬攝）龍隊9局上連得2分，順利翻轉戰局。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將只差3個出局就能第6次拿下本季最長的2連勝，戰況卻連續2天在第9局翻盤，昨天換成味全龍靠郭天信、張政禹發揮腳程跑回關鍵2分，以3：2逆轉勝笑著離開，也讓總教練葉君璋有感而發：「守備真的很重要！」

第9局E外結局 龍回敬悍將龍隊郭天信4支2，包括9局上拚出內野安打，獲選單場MVP。
（記者陳逸寬攝）

張奕提油救火

失誤種敗因

富邦新洋投布坎南用88球投5局，被打3支安打有4次四死球，唯一失分是5局上2出局後接球失誤造成，富邦於6局下靠申皓瑋適時安打以2：1超前，9局上張奕首次代班終結者，先被郭天信拚出內野安打，處理張政禹觸擊又發生傳球失誤，讓味全無人出局攻佔二、三壘，朱育賢、吉力吉撈．鞏冠展現基本功，各打回1分以逆轉回敬富邦。

郭天信關鍵安

攻蛋打擊率0.375

龍聖在大巨蛋出賽3場、投20局失4分僅2分責失，葉君璋指出，龍聖很怕流汗，在大巨蛋投得特別舒服自在，「每次跟他擊掌，手都是濕的，他已經慢慢適應中職，只是在大巨蛋特別好」，至於連續2天的決勝關鍵都是第9局的失誤丟2分，證明守備在勝敗還是很重要的因素。

郭天信5次打擊2安打1保送，9局上率先安打開啟反撲，他表示，當時沒有刻意要做什麼，即便沒打好，仍要全力跑壘，製造守備壓力，這些都是很重要的小細節，只要做好就能把機會做給下1棒串聯攻勢，很意外在大巨蛋打擊率生涯0.360、本季0.375都是各球場最佳，「那就麻煩球隊多排幾場！」

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