終結者沒固定人選 張奕先頂上

悍將張奕首次代班終結者，苦吞敗投。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕張奕自6月起轉為後援，連續2場登板共投3局仍未失分，還強運拿到睽違2個月的本季第2勝，由於曾峻岳5月16日因為膝傷下二軍，日前在二軍腳部又拉傷，投手教練許銘傑希望張奕能扛起終結者，張奕表示，畢竟是教練們溝通的結果，他會按照指示做好份內工作。

因應曾峻岳膝傷下二軍

張奕開季從中繼轉為先發，出賽7場、1場6敗、防禦率7.60並不理想，6月起回到中繼，前天繼去年9月28日後再次負責最後1局，只用11球就讓味全龍3上3下還飆2Ｋ，他表示，既然球隊有需要，就先以中繼為主，轉中繼才第2場就拿勝投算不上神奇，「可能是上天的安排吧！」

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張奕指出，前天9局上會登板有點突然，投完後許銘傑教練希望他頂下終結者，他可以理解因為曾峻岳不在，教練嘗試找出每個投手的定位，「不管吩咐什麼，既然有機會，就好好把握，把事情做到最好，我在日職有1次扛第9局，被打3分砲，然後被狂罵。」

許銘傑表示，曾峻岳上半季應該無法歸建，目前終結者沒有固定人選，張奕、吳世豪、岳少華都可以嘗試，張奕打12強賽回來休息一陣子，雖然轉先發卻沒在春訓完整訓練，要應付一整年會比較吃力，回到中繼是他比較熟悉的角色，「他投牛棚會讓人有眼睛一亮的感覺，我希望把他放在後面，讓球隊比較安心一點。」

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