獅象2場正面對決 餅總視為風向球

羅戈（資料照）

〔記者倪婉君／台南報導〕目前分居上半季前兩名的統一獅和中信兄弟，在昨兩地都因雨延賽後，今將在台南上演「天王山之戰」，獅隊總教練林岳平不諱言地說：「在對完兄弟這兩場後，戰況可能會走向比較明朗。」

飛力獅（資料照）

獅隊前天率先拿到上半季30勝，昨和台鋼雄鷹之戰則因雨延到26日台南補賽，今將迎接「黃衫軍」正面對決。兩隊目前差距2.5場，若獅今能贏球，魔術數字就能一次減2從「M10」降至「M8」，餅總當然希望搶下，「確實我們先達到30勝這個階段，但還沒有完全拿到之前，我們會全力以赴。」自2009年實施單季120場賽制，上半季先奪30勝的16隊，封王機率是100%。

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兩隊派出的洋投強度旗鼓相當，兄弟由4勝3敗、防禦率1.45的羅戈先發，獅隊則派上次靠光療改善手指破皮問題的「美甲獅」飛力獅迎敵，不但同為4勝，防禦率是更佳的1.37。只是獅本季對兄弟2勝8敗劣勢，加上今仍有天候變數，都讓戰局難料。

昨延賽 布雷克下週可先發

不過獅昨因延賽多了「操作空間」，原本昨要升上洋投蒙德茲、前天先發的布雷克下二軍，因為比賽取消也不用進行升降。餅總打的算盤是，布雷克下週可以再先發1場，屆時再進行升降，又可以大玩單週四洋投先發的「風火輪」策略。

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